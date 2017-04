CONCA DEI MARINI/ Il borgo che sorge nel cuore della costiera amalfitana (Finalista Il Borgo dei Borghi 2017)

Finalista il Borgo dei Borghi 2017

CONCA DEI MARINI, IL BORGO MEDIEVALE DELLA COSTIERA AMALFITANA (IL BORGO DEI BORGHI, 16 APRILE 2017) - Il borgo di Conca dei Marini sorge nel cuore della costiera amalfitana, in provincia di Salerno, e si trova sospeso tra il cielo e il mare. Costruito su una superficie ridottissima, gli abitanti si sono guadagnati ogni metro di terra coltivabile ed edificabile con grande fatica e ingegno, disegnando contrade, scalini e mulattiere nella pietra, come scultori. Il territorio spazia dalla marina fino alle pendici dei Monti Lattari. La vocazione degli abitanti è marittima: Conca nasce come porto commerciale della Repubblica di Amalfi e i suoi uomini sono marinai e pescatori, ma anche contadini che con determinazione si ritagliano spazi per piccoli orti sulle ostiche rive costiere.

Il principale frutto di questa terra è il limone. Tra le attrazioni più antiche di questa terra c'è sicuramente la chiesa di San Michele Arcangelo, anteriore al 1208. Del XII secolo è anche la Torre di Conca a forma circolare, che oggi ammiriamo nella sua forma quadrata in seguito al rifacimento cinquecentesco, e che serviva per avvistare i pirati saraceni che compivano le loro scorribande nel Tirreno.

Gli anni Sessanta hanno decretato per questo borgo un cambiamento di status: da marinai i suoi abitanti si son gettati sul turismo. Il cambiamento è dovuto anche alla visita di diversi personaggi famosi che l'hanno scelto come luogo per le vacanze, trovando in Conca dei Marini uno fazzoletto privilegiato di terra.

