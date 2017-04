CUCINE DA INCUBO 5/ Anticipazioni: Ernst Knam ospite, ristorante Le Mille Bontà (puntata 16 aprile 2017)

Cucine da Incubo

CUCINE DA INCUBO 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 APRILE 2017: “LE MILLE BONTÀ” - Antonino Cannavacciuolo non si ferma neanche il giorno di Pasqua: stasera, domenica 16 aprile 2017, lo chef sarà protagonista sul Nove con il quinto episodio inedito di Cucine da Incubo 5. Giro di boa per l’amatissimo format, con nuove sfide da affrontare e nuovi consigli da elargire. Al centro, come sempre, ci sarà un locale che rischia di fallire, e che ha bisogno più di una dritta e di un intervento per tornare a camminare con le proprie gambe: il pubblico del Nove, in prime time, viaggerà fino a “Le Mille Bontà”, un ristorante di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova (Lombardia). Le immagini di anticipazione diffuse sulla pagina Facebook del canale mettono in luce diverse difficoltà: all’interno delle cucina, per esempio, non verranno risparmiate urla, confusione e lacrime. Riuscirà Antonino Cannavacciuolo a riportare ordine e pace? Come da novità dell’edizione, lo chef non sarà solo: al suo fianco farà capolino Ernst Knam, celebre pasticcere che da tempo ricopre il ruolo di giudice nel talent Bake Off Italia, insieme a Clelia D’Onofrio e - in queste ultime edizioni - Antonio Lamberto Martino. Per scoprire come se la caveranno, non resta che sintonizzarci sul Nove dalle 21.15. Clicca qui per vedere il video promo dell’episodio di Cucine da Incubo.

