DOMENICA IN/ Oggi, 16 aprile 2017, non va in onda: ecco perché

DOMENICA IN, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (16 aprile 2017) - Il varietà guidato da Pippo Baudo su Rai 1 si ferma per una settimana: oggi, 16 aprile 2017, non andrà in onda un nuovo appuntamento in compagnia di Domenica In. La prima rete nazionale ha deciso di cambiare i piani nel giorno della Santa Pasqua: lo studio del programma si ferma per lasciare spazio al mondo dello sport, e in particolare alla gara del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, che prenderà il via a partire dalle 16.35. La settimana scorsa il presentatore aveva accolto in studio Edoardo Vianello, lasciando spazio ai racconti di vita e alla musica: insieme a Nino Davoli aveva invece restituito al pubblico un omaggio ricco a Totò, artista dalle mille sfaccettature e dall’incredibile successo.

Nello studio di Domenica In, infine, avevano fatto capolino le tre attrici Stefania Rocca, Matilde Gioli e Cristiana Capotondi, che presto saranno sul piccolo schermo protagoniste della fiction “Di padre in figlia”. Subito dopo la conclusione della puntata di sette giorni fa, anche la pagina Facebook era intervenuta con un post diretto a tutti i followers, sottolineando: “Grazie per essere stati con noi! Appuntamento a domenica 23 aprile con #domenicain”. Per una nuova puntata di Domenica In, nuovi ospiti, racconti e talento, dovremo dunque aspettare altri sette giorni.

