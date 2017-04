Domenica Live Rewinde

DOMENICA LIVE REWIND, IL MEGLIO DEL PROGRAMMA GUIDATO DA BARBARA D’URSO SU CANALE 5 (OGGI, 16 APRILE) - Anche Barbara D’Urso si ferma in occasione delle festività di Pasqua, ma i telespettatori di Canale 5 avranno una bella sorpresa nella giornata di oggi, domenica 16 aprile 2017. A partire dalle 14.00 non prenderà il via una puntata inedita di Domenica Live, ma dalle 16.00 in poi la rete ammiraglia Mediaset ha in programma la messa in onda di alcuni dei momenti migliori, con Domenica Live Rewind. Nel primo pomeriggio, dunque, ci sarà spazio per il film drammatico “Un amore di nonna”, ma in seguito il programma di attualità tornerà a fare capolino nelle case degli italiani.

È stata proprio la conduttrice a ricordare quali saranno tutti i prossimi appuntamenti, con un post su Instagram che le ha permesso anche di fare gli auguri di Buona Pasqua: “Buona Pasqua da Pomeriggio5!!!! Grazie per averci seguito anche questa settimana!! Con Pomeriggio5” ha aggiunto poi Barbara D’Urso “ci vediamo in diretta martedì e domenica alle 16 su Canale vi aspetta una puntata speciale di Domenica Rewind! Mi mancate giààààà! #buonapasqua #colcuore #pomeriggio5 #domenicalive”. Gli appuntamenti, dunque, sono fissati: chi non se li perderà? E che cosa rivedremo in onda più tardi? Clicca qui per vedere il post di Barbara D’Urso direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

