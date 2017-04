FRANTIC/ Su rete 4 il film con Harrison Ford e Emanuelle Seigner (oggi, 16 aprile 2017)

Frantic, film prima serata

FRANTIC, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST - Frantic, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller diretta nel 1998 da Roman Polanski (Rosemary's bay - Nastro rosso a New York, Il pianista, Chinatown) ed interpretata da Harrison Ford (le saghe di Star Wars e Indiana Jones, Blade runner), Emanuelle Seigner (Venere in pelliccia, Luna di fiele, La nona porta) e Betty Buckley (Carrie - Lo sguardo di Satana, Split, Wyatt Earp). Frantic è un thriller che riporta al cinema molti temi, cari ad Alfred Hitchcock, ad esempio nella figura del protagonista, Richard, una persona del tutto ordinaria e coinvolta suo malgrado in macchinazioni ed intrighi. Nell'arcio del film Polanski inserisce numerose citazioni proprio da opere di Hitchcock, come L'uomo che sapeva troppo, Intrigo internazionale o La donna che visse due volte. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FRANTIC, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - Richard Walker (Harrison Ford) è un chirurgo americano, giunto a Parigi con la moglie (Betty Buckley) per un congresso. Il viaggio fornisce anche ai due di ripercorrere la loro luna di miele, avvenuta vent'anni prima proprio a Parigi. Giunti in albergo Richard e la moglie Sondra si rendono conto che in aeroporto il loro bagaglio è stato scambiato. Dopo aver avvertito l'areoporto con una telefonata, Richard si fa una doccia, ma quando esce la moglie è scomparsa. In un primo momento Richard pensa che la moglie sia uscita per qualche commissione, ma quando non la vede tornare comincia a preoccuparsi. Un senzatetto nei pressi dell'hotel, dice al medico di avere visto una donna portata via a forza da alcuni uomini, ma seguendo questa traccia Richard riesce solo a ritrovare il braccialetto della moglie. Richard immagina quindi che il rapimento sia dovuto allo scambio di bagagli, e riesce ad aprire la valigia che ha in camera. Tramite il suo contenuto rintraccia un trafficante di droga di nome Dedè, ma quando raggiunge il suo appartamento trova l'uomo già morto. Qui trova però Michelle (Emanuelle Seigner), una ragazza che spaccia per conto di Dedè e vera proprietaria del bagaglio. I due decidono così di allearsi, anche se per fini diversi Richard vuole ritrovare la moglie, mentre Michelle è alla ricerca di una forte somma di denaro.

