FURORE / Terza puntata: diretta, le squadre e gli ospiti della serata (oggi, 16 aprile 2017)

Alessandro Grego (LaPresse)

FURORE, TERZA PUNTATA: DIRETTA, LA SQUADRA DELLE DONNE (OGGI, 16 APRILE 2017) - Furore è tornato sul piccolo schermo per i suoi 20 years, ma lo scorso venerdì i telespettatori che aspettavano con trepidazione la terza puntata - e una nuova sfida - sono rimasti a bocca asciutta. La trasmissione si è fermata per lasciare spazio alla Via Crucis presieduta da Papa Francesco, trasmessa su Rai 1. Il terzo appuntamento in scaletta, dunque, verrà recuperato oggi, domenica 16 aprile 2017: Alessandro Greco tornerà al timone al fianco del mitico duo Gigi & Ross, pronto a dare il via alla gara che vede contrapposta la squadra delle donne e quella degli uomini. Come saranno organizzate le compagini? Per la controparte femminile, sono pronte a scendere in campo l’attrice e volto televisivo spagnolo Laura Barriales, la bellissima Anna Falchi e la conduttrice Elenoire Casalegno, reduce della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. A completare il team, saranno pronte a fare capolino anche Platinette, che conquisterà tutti come sempre con il suo brio, e Aida Yespica.

FURORE, TERZA PUNTATA: DIRETTA, LA SQUADRA DEGLI UOMINI - Se da una parte, a Furore, si schiera la squadra delle donne, dall’altra invece scendono in campo gli uomini: la sfida è pronta, e il pubblico ha ormai preso confidenza con le varie prove che - minuto per minuto - caratterizzano il confronto. Spazio agli attori anche per quanto riguarda il tram maschile: proprio come succede dall’altra parte, anche in questo caso ci sarà un ex volto che ha preso parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi. Insieme a lui un altro volto - proveniente dal mondo dello sport, questa volta - che abbiamo visto di recente impegnato in una competizione: tra i fornelli, per la precisione. Ci stiamo riferendo a Filippo Magnini, concorrente della prima edizione di Celebrity MasterChef. Andando avanti, non mancheranno il giurato di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto, insieme a Giorgio Mastrota e a Biagio Izzo. Quale sarà la squadra vincitrice?

FURORE, TERZA PUNTATA: DIRETTA, GLI OSPITI DELLA SERATA - Due gli ospiti annunciati per la terza puntata di Furore in programma proprio in questa domenica di Pasqua: si parte con Valeria Rossi, cantautrice di Tripoli conosciutissima specialmente per il tormentone “Tre parole” dell’anno 2001. Insieme a lei, sul palco guidato da Alessandro Grego e Gigi & Ross, farà capolino anche il grande Adriano Pappalardo, artista di Copertino lanciato nel mondo musicali da altri due pilastri come Mogol e Lucio Battisti. Il divertimento e le emozioni saranno ancora una volta gli ingredienti principali della serata: chi non se la perderà? Ricordiamo infine che gli appuntamenti con Furore in scaletta sono 4: il prossimo venerdì 21 aprile 2017, dunque, andrà in scena l’ultima puntata.

© Riproduzione Riservata.