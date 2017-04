GERUSALEMME - LA CITTA' SANTA/ Su Canale 5 il film diretto da Daniel Ferguson (oggi, 16 aprile 2017)

Gerusalemme - La città santa, film seconda serata

GERUSALEMME - LA CITTA' SANTA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST - Gerusalemme - La città santa, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 0.10. Una pellicola di genere documentario dal titolo originale Jerusalem ed è stata realizzata nel 2013 con la regia di Daniel Ferguson Narrato ed è stata narrata da Benedict Cumberbatch mentre la produzione è stata curata da Jean-Marie Drot, Bob Eisenhardt, Doug O'Connor. Gerusalemme - La città santa è una mega produzione a cavallo tra due case di produzione americane e inglesi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GERUSALEMME - LA CITTA' SANTA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è un documentario girato in 3D nel 2013 dal regista britannico Daniel Ferguson e narrato dall'attore inglese Benedict Cumberbatch, protagonista di successi cinematografici come 12 anni Schiavo, Doctor Strange e la saga fantasy di Peter Jackson, Lo Hobbit. Il docu-film conduce gli spettatori in un viaggio meraviglioso e spettacolare di quarantacinque minuti nel ventre della Terra Santa, città sacra per diverse religioni e paese iconico anche per i laici di tutto il mondo. Il regista svela quartiere dopo quartiere, strada dopo strada, piazza dopo piazza perché Gerusalemme sia da sempre crocevia di tre differenti dottrine religiose, Daniel Ferguson filma e racconta le storie di vita vera di diverse famiglie di credenti, in particolare tre adolescenti profondamente diverse tra loro. Le protagoniste sono di fede cristiana-cattolica, ebrea e infine c'è una musulmana, ognuno di loro ritiene Gerusalemme sacra, tuttavia per ragioni diametralmente opposte che conducono, inevitabilmente allo scontro di civiltà. Ma la città santa non è solo religione, è anche arte profana e cultura moderna ed è questo che Ferguson vuole mostrare agli spettatori, con l'archeologa Jodi Magness il documentario Gerusalemme - La città santa si sposta nella parte sotterranea della metropoli, letteralmente nelle viscere della città antica, a caccia di testimonianze di un glorioso passato e di speranze di pace e pacificazione per il futuro.

