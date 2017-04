GIANNI BONCOMPAGNI È MORTO/ Chi è l'autore e regista che ha scoperto talenti come Ambra Angiolini

Gianni Boncompagni

Gianni Boncompagni è morto all'età di 84 anni: ha lanciato Ambra Angiolini e Non è la Rai - Gianni Boncompagni ha fatto la storia del piccolo schermo e prima ancora della radio e oggi, all'età di 84 anni, purtroppo ci lascia. Ne rivoluziona scene e linguaggio e introduce programmi come Pronto, chi gioca? (1985), condotto da Enrica Bonaccorti, realizza tre edizioni di Domenica in, poi passa nel 1991 a Mediaset, dove dà il via ad una vera chicca della tv italiana Non è la Rai, programma con cui lancia Ambra Angiolini che diventa l'idolo dei teenager, dando inizio alla sua carriera che oggi la vede essere una delle attrici più amate del grande schermo. Proprio alcuni anni fa, come riporta Repubblica, sullo stato della tv aveva dichiarato: "Oggi guardo molto Sky, Maurizio Crozza su La7, History Channel o i film. Sulla Rai solo L'eredità, forse perché mi sento molto bravo nel dare le risposte. Ma la tv in generale verrà vista sempre meno, anzi nei prossimi dieci anni scadrà. A guardarla ormai sono solo donne anziane semianalfabete, quelle che votano Berlusconi. I ragazzi non sanno neanche cosa sia. La tv di oggi è Internet, con tutto quello che comporta. Sopravviverà per lo sport, che ci sarà sempre".

Gianni Boncompagni è morto, autore e regista di grande successo, si è spento all'età di 84 anni - Si è spento a Roma Gianni Boncompagni. Lo hanno da poco annunciato all'ANSA le figlie Claudia, Paola e Barbara con un commosso messaggio: «Dopo una lunga vita fortunata, circondato dalla famiglia e dagli amici se n’è andato papà, uomo dai molti talenti e padre indimenticabile». Nato ad Arezzo il 13 maggio 1932, Gianni Boncompagni aveva 84 anni, autore e conduttore di grandi e storici successi radiofonici come Bandiera gialla e Alto gradimento, e ancora autore e regista di Pronto Raffaella?, Domenica In, Non è la Rai, Carramba, è stato tra i grandi innovatori dello spettacolo italiano con Renzo Arbore. Ma la tv non è il suo unico campo di successo: Boncompagni firma hit musicali come Ragazzo triste di Patty Pravo e nel 1965 'Il mondo', una grandissimo successo lanciato da Jimmy Fontana. Ma anche molte delle hit di Raffaella Carrà, da 'Tuca tuca' a 'Tanti auguri' a 'A far l'amore comincia tù, portano il suo marchio, un marchio che si conferma essere in ogni campo dello spettacolo di grande successo. Tra gli ultimi lavori televisivi ci sono nel 2002 il rilancio con il Chiambretti c'è di Piero Chiambretti, tra informazione e varietà, poi tra il 2007 e il 2008 dirige e conduce Bombay su La7.

