HO SOGNATO L'AMORE/ Su Rai 2 il film con Katharine McPhee e Mike Vogel (oggi, 16 aprile 2017)

Ho sognato l'amore, film

HO SOGNATO L'AMORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Ho sognato l'amore, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 15.30. Una pellicola di genere romantica con il titolo in lingua originale In my dreams realizzata nel 2014 e strutturata esclusivamente per la televisione, è stata diretta dal regista Kenny Leon e tra gli interpreti principali troviamo Katharine McPhee, Mike Vogel, JoBeth Williams e Joe Massingill. Il film Ho sognato l'amore è una commedia romantica ben strutturata e piacevole da seguire. Natalie, interpretata da Katharine McPhee, è una donna tenace e combattiva, che pur di accontentare ed aiutare la sua famiglia, concentra tutte le sue energie nel ristorante italiano gestito dai genitori. Nick, interpretato da Mike Vogel, è invece un ragazzo estremamente frustrato per via di una relazione finita male e soprattutto a causa del suo lavoro reso insopportabile dal suo capo. Ruolo secondario ma non marginale in termini di importanza per la storia del film è quello svolto da Charlotte, la madre di Nick, interpretata da JoBeth Williams. La donna fa di tutto per far in modo che il suo amato figlio possa trovare la donna della sua vita. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HO SOGNATO L'AMORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - I protagonisti del film sono Natalie e Nick, due perfetti sconosciuti accomunati dal desiderio di trovare finalmente la loro anima gemella. Entrambi non credono molto nell'amore per via delle continue delusioni e delle difficoltà di trovare la persona giusta. Natalie aiuta, senza molta convinzione, i suoi genitori lavorando nel ristorante italiano di famiglia mentre Nick è un architetto che ogni giorno è costretto a lottare con il carattere burbero ed autoritario del suo capo. Entrambi sono profondamente insoddisfatti della loro vita sentimentale ormai triste e solitaria da troppo tempo. Spinti dalla disperazione e dal forte desiderio di non essere più soli e di trovare una persona da cui essere amati e da amare, buttano un penny in una fontana esprimendo il desiderio di trovare l'anima gemella. Da quel momento in poi, pur non conoscendosi, i due iniziano a sognarsi. Nei sogni i due ragazzi si incontrano, si conoscono e tra loro nasce un legame speciale. I sogni diventano sempre più intensi e quasi reali ed i due ragazzi finiscono per innamorasi. In realtà la fontana in cui hanno buttato il loro penny è magica. Secondo la leggenda, Natalie e Nick avranno esattamente una settimana per realizzare il loro sogno d'amore e renderlo concreto. I due dovranno dunque incontrarsi nella realtà e riconoscersi.

© Riproduzione Riservata.