I TULIPANI DELL'AMORE/ Su Rai 2 il film con Fiona Gubelmann (oggi, 16 aprile 2017)

tulipani dell'amore, film prima serata

I TULIPANI DELL'AMORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST - I tulipani dell'amore, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 17.05. Una pellicola romantiva e drammatica che è stata realizzata nel 2016 con il titolo originale Tulips for Rose è stata diretta da David Winning ed interpretata da Fiona Gubelmann, Lucas Bryant e Kelly Rowan. I tulipani dell'amore è un film per la televisione e dunque non è mai stato distribuito nelle sale cinematografiche. E' stato trasmesso per la prima volta in America nel maggio del 2016 mentre le riprese si sono svolte principalmente tra Canada, British Columbia e Vancouver. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I TULIPANI DELL'AMORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 16 APRILE 2017: La protagonista del film è Rose Newell (interpretata da Fiona Gugelman), un' architetto giovanissima e molto abile, specializzata in design d'interni. Un giorno si presenta al suo ufficio un ricco uomo facoltoso che sceglie la sua professionalità per ristrutturare la sua dimora. Rose dedicherà anima e corpo alla realizzazione dell'importante progetto ma nel frattempo viene a conoscenza dell'incidente subito da suo padre. L'uomo si è fratturato una gamba e Rose dovrà per forza dare una mano alla Newell Farms, l'azienda di famiglia specializzata nell'allevamento di tulipani. Oltre all'incidente del padre, la donna dovrà fare i conti anche con la catastrofica situazione finanziaria della ditta. I suoi genitori sono infatti quasi sul punto di arrendersi e cedere a terzi la Newell Farms. Durante la sua permanenza presso la Newell Farms, Rose conosce Tom Novak (interpretato da Lucas Bryant), un rappresentate che fa da mediatore tra la Newell Farms ed i negozianti locali. L'incontro con Tom sconvolgerà completamente la vita di Rose che da designer d'interni di grande successo si ritroverà alle prese con l'amore e con le difficoltà economiche che investiranno la sua azienda di famiglia. Tom escogiterà però un meraviglioso piano per tentare di salvare le sorti dell'allevamento di tulipani. Dopo aver risolto ogni cosa Rose dovrà però decidere cosa fare della sua vita e dunque se tornare alla sua vecchia vita di designer a Los Angeles o rimanere a condurre l'azienda di famiglia.

© Riproduzione Riservata.