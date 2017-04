IL BORGO DEI BORGHI 2017 / Finale: diretta e vincitore, ecco tutti e 20 i Comuni in gara (oggi, 16 aprile)

Camila Raznovich (LaPresse)

IL BORGO DEI BORGHI 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA: CHI SARAÀ IL VINCITORE? CONDUTTRICE E GIURIA (OGGI, 16 APRILE) - Tradizioni, storia, cibo, cultura, colori, luoghi: questi gli ingredienti principali della prima serata di Rai 3, in compagnia de l’edizione 2017 de Il borgo dei borghi. La trasmissione, guidata da Camila Raznovich, andrà in scena con la finalissima proprio stasera, domenica 16 aprile 2017, giorno di Pasqua: il varietà di Che tempo che fa lascia dunque spazio ai meravigliosi luoghi che il nostro Paese ospita. Saranno in totale 20, uno per regione, i Comuni che si sfideranno per contendersi il primo posto del podio: nel corso dell’ultimo periodo, i telespettatori e gli appassionati hanno potuto esprimere la loro preferenza tramite il sito web di Kilimangiaro, ma per consegnare il verdetto si aggiungeranno anche i giudizi di tre esperti. Ci saranno infatti il geologo Mario Tozzi, lo storico dell’arte Philippe Daverio e la chef stellata Cristina Bowermann. Tutti e tre accompagneranno la conduttrice in veri e propri viaggi alla scoperta dei gioielli e delle meraviglie che i luoghi selezionati ospitano: curiosi di scoprine di più? Il video promo rilasciato dal Kilimangiaro su Twitter mostra alcune delle immagini in anteprima, tra paesini arroccati e splendide coste…

IL BORGO DEI BORGHI 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA: I 20 COMUNI IN GARA (OGGI, 16 APRILE) - Andiamo dunque a scoprire quali saranno i Comuni che animeranno la serata finale de Il borgo dei borghi 2017, in ordine alfabetico: Arquà Petrarca per il Veneto, Canale di Tenno per il Trentino Alto Adige, Castel Gandolfo per il Lazio, Castelmezzano per la Basilicata, Castiglione di Sicilia per la Sicilia, Conca dei Marini per la Campania, Fiumefreddo per la Calabria, Gressan per la Valle d’Aosta, La Maddalena per la Sardegna, Montecassimo per le Marche, Montegridolfo per l’Emilia Romagna, Orta San Giulio per il Piemonte, Otranto per la Puglia, Panicale per L’Umbria, Rocca San Giovanni per l’Abruzzo, Suavereto per la Toscana, Tellaro per la Liguria, Vastogirardi per il Molise, Venzone per il Friuli Venezia Giulia e Zavatello per la Lombardia. Solo uno riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria: a chi toccherà?

IL BORGO DEI BORGHI 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA: CHI HA VINTO L’ANNO SCORSO? (OGGI, 16 APRILE) - Il borgo dei borghi 2017 torna in scena sul piccolo schermo di Rai 3 con la finalissima: il pubblico non sta giù più nella pelle, desideroso di viaggiare per tutto lo Stivale alla scoperta di posti splendidi e di cui si ignorava, forse, anche l’esistenza. L’attesa, naturalmente, è legata anche alla proclamazione del vincitore: l’anno scorso, per l’edizione 2016, a trionfare è stato il comune di Sambuca in Sicilia. Sarà di nuovo un’isola a trionfare, in prime time? Oppure ci si sposterà sulla penisola? Lo stupore sarà certamente la sensazione predominante, di fronte alle numerose immagini che verranno mandate in onda: pronti a fare il tifo?

