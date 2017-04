IL GIOVANE FAVOLOSO/ Su Rai Movie il film con Elio Giordano (oggi, 16 aprile 2017)

Il giovane favoloso, film prima serata

IL GIOVANE FAVOLOSO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST - Il giovane favoloso, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere biografica e storica che è stata prodotta nel 2014 dalla Palomar in collaborazione con Rai Cinema mentre la regia è stata diretta dal bravo Mario Martone. Il film è stata già programmato parecchie volte sui piccoli schermi, riscuotendo un ottimo successo in termine di audience. Ottimo anche il cast di attori, tra di essi spiccano Elio Giordano e Massimo Popolizio, attori che interpretano rispettivamente Giacomo e Monaldo Leopardi. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL GIOVANE FAVOLOSO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - La pellicola incentra la sua trama sulla vita del celebre scrittore partendo dall'analisi della sua infanzia. Giacomo vive con felicità gli anni della sua infanzia, anni che se da una parte godono della libertà della piccola Recanati cittadina nella quale è nato, dall'altro sconta l'autoritarismo del padre Monaldo, un nobile che cerca di istruire i figli in maniera molto rigida. La vita del futuro poeta mira all'affrancamento della sua famiglia di origine, ma un primo tentativo di fuga viene sventato sul nascere dal padre. In tutto questo si innesta la morte di Teresa, la giovane figlia del cocchiere di famiglia, una morte che dieci anni dopo lo porterà a scrivere una delle sue opere letterarie più conosciute, a Silvia. Giacomo riesce infine a lasciare Recanati a ventiquattro anni, ma la sua partenza coincide con il peggioramento delle sue condizioni fisiche. Nonostante tutto, Leopardi stringe amicizia con un nobile napoletano, quell' Antonio Ranieri (interpretato da Michele Riondini) che diventerà il suo migliore amico. Lontano dalla famiglia Leopardi da fondo alla sua verve letteraria, che però inizialmente non ha il successo sperato. Sono gli anni in cui Giacomo ama Fanny Tozzetti, una bella e libertina nobile che a sua volta si invaghisce del miglior amico di Giacomo, quest'ultimo, deluso, inizia a peregrinare per il bel paese e mette radici prima a Roma e poi a Napoli, il film pone l'attenzione su come l'amico Ranieri lo segue in ogni momento, anzi porta con sé la sorella Paolina, insieme promettono allo scrittore di vegliare sulle sue opere qualora Giacomo dovesse venire a mancare. La pellicola pone l'attenzione sulle fasi finali della vita dello scrittore, una vita che sfugge via anche a causa di un epidemia di colera che imperversa nell'Italia del sud. Ed è proprio per sfuggire al colera che i tre amici si trasferiscono alle pendici del Vesuvio, qui, dopo aver assistito ad un eruzione del vulcano il poeta muore, non prima di aver composto la poesia "la ginestra", ultimo omaggio alla casa che vide le ultime ore di vita dell'artista, e che si chiamava appunto "villa delle ginestre".

