IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI/ Su Rai 4 il film diretto da Frank Coraci (oggi, 16 aprile 2017)

Il giro del mondo in 80 giorni, film seconda serata

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST - Il giro del mondo in 80 giorni, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 22.50. Una pellicola d'azione, avventura e commedia che rappresenta il remake cinematografico del noto romanzo di Jules Verne dopo il film uscito nel 1956 e diretto da Michael Anderson. Il giro del mondo in 80 giorni, uscito nel 2004 e diretto da Frank Coraci, contiene una reinterpretazione molto più libera rispetto alla trama originale del romanzo, il protagonista diventa a tutti gli effetti l'esperto guerriero Passepartout, mentre il nobile Phileas Fogg ottiene un ruolo da comprimario nelle vicende. Nel cast del film figurano gli attori Jackie Chan nel ruolo di Passepartout, Steve Coogan nel ruolo di Phileas Fogg ed Arnold Schwarzenegger nel ruolo del principe Hapi. Un ruolo da non protagonista anche per i due fratelli Owen e Luke Wilson, che interpretano la parte dei fratelli Wright. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - Siamo nell'Inghilterra del XIX Secolo, Phileas Fogg è uno scienziato eccentrico e stravagante che sfida i membri dell'Accademia di Londra sostenendo di riuscire a compiere il giro completo del globo in 80 giorni. In palio egli mette il titolo di direttore della prestigiosa Accademia appartenente al momento della partenza a Lord Kelvin, l'altro direttore della società, dinanzi all'irriverente sfida lanciata da Fogg, ricambia promettendo la distruzione del suo laboratorio in caso di fallimento. Per questo motivo, Fogg decide subito di radunare tutto il materiale necessario per il compimento dell'impresa e porta con sé il domestico Passepartout, che è a sua insaputa un guerriero esperto in arti marziali di nome Lao Xin. All'arrivo in Francia, i due si uniranno alla pittrice Madame La Roque, intenzionata a prendere parte con entusiasmo al folle viaggio. I tre incontreranno durante il cammino una serie infinita di vicissitudini ed avventure, che li porteranno spesso a mettere in secondo piano lo scopo della partenza e a doversi confrontare con situazioni che mettono in pericolo la loro vita. L'ispettore Fix, infatti, insegue i tre praticamente in tutto il mondo, e con l'aiuto degli scagnozzi di Kelvin metterà i bastoni fra le ruote ai tre viaggiatori. Lao Xin, infatti, è sospettato di aver rubato la preziosa statua del Buddha nella Banca d'Inghilterra con lo scopo di riportarla al suo villaggio natale, per questo motivo, quella che doveva essere una fantastica avventura, diventa una corsa all'ultimo respiro per liberarsi dalle grinfie della polizia. Ma proprio la pressione degli inseguitori consente a Phileas di avere gli stimoli per portare a termine le sua missione e mettere tutte le proprie forze per farlo, sarà l'invenzione di una straordinaria macchina volante, alla fine, a portare Phileas appena in tempo a Londra con la conseguente vittoria della sfida dinanzi alla regina Vittoria.

