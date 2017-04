IL GRANDE CUORE DI CLARA/ Su La5 il film con Whoopie Goldberg (oggi, 16 aprile 2017)

Il grande cuore di Clara, film prima serata

IL GRANDE CUORE DI CLARA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST - Il grande cuore di Clara, il film in onda su La5 oggi, 16 aprile 2017 alle ore 21.10. Un'ottima pellicola drammatica prodotta negli Stati Uniti d'America nel lontano1988. La pellicola vede un cast di attori di buon livello, tra di essi spicca Whoopie Goldberg che detiene il ruolo di attrice principali ed interpreta una governante di colore. Il lavoro cinematografico è stato diretto ottimamente da Robert Mulligan e si basa su un soggetto scritto da Joseph Olshan, soggetto che ha ben figurato dinanzi la critica cinematografica. La pellicola è stata già programmata parecchie volte sui piccoli schermi, riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di audience da parte degli amanti del genere. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL GRANDE CUORE DI CLARA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia si basa sulla vita di una giovane mamma americana di nome Leona, egli improvvisamente perde una delle figlie e in preda ad una forte depressione fugge da casa in cerca di serenità rifugiandosi nella vicina Giamaica. Nell'isola caraibica conosce Clara, conquistata dal suo modo di fare e dalla sua grande spontaneità, la convince a seguirla in America. Leona infatti vive a Baltimora con la sua famiglia, qui oltre al marito ha lasciato il piccolo figlio David, bimbo al quale aveva promesso il ritorno solo dopo aver curato i suoi problemi di salute. L'arrivo della nuova governante mina inizialmente l'equilibrio dell'adolescente, già molto provato dalla perdita della sorella, egli inizialmente non vede di buon occhio la donna di colore che però saprà conquistarsi poco a poco la sua fiducia. Clara diventa il vero punto di riferimento del ragazzo, soprattutto quando questi viene a conoscenza della probabile separazione dei genitori che non riescono a superare la morte della propria bambina. La pellicola continua portando lo spettatore all'interno di un legame che diventa a momenti più stretto anche rispetto a quello filiale, con il ragazzino che riuscirà a scoprire un segreto di Clara, nonostante la sua volontà di non rinvangare il passato.

