IL MISTERO DI RAGNAROK/ Su Rai 4 il film con Pal Sverre Valheim Hagen (oggi, 16 aprile 2017)

film prima serata

IL MISTERO DI RAGNAROK, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST - Il mistero di Ragnarok, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere avventura con il titolo in lingua originale Gåten Ragnarok ed è stata diretta nel 2013 dal regista Mikkel Brænne Sandemose. Il film d'avventura e fantascienza è dedicato al mito norvegese conosciuto con il nome di Ragnarok ed è stato insignito da numerosi premi con il Premio Amanda per i migliori effetti visivi ed il Kosmorama come miglior suono presso il Festival del Cinema di Trondheim. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL MISTERO DI RAGNAROK, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - Il protagonista della storia narrata dal film è l'archelogo Sigurd Svenson, interpretato da Pal Sverre Valheim Hagen. L'uomo ha da tempo perso sua moglie e vive assieme ai suoi due figli. Ha dedicato gran parte dei suoi studi e delle sue ricerche al mondo dei Vichinghi. Dopo tanto lavoro ed anni di approfondimenti scientifici, Sigurd non riesce ad ottenere i finanziamenti pubblici necessari a sostenere il museo presso cui lavora. Purtoppo Sigurd non è stato in grado di dimostrare con prove concrete la reale fondatezza delle sue teorie relative alle scoperte legate alla storia dei Vichingi ed ai ritrovamenti archeologici rinvenuti. Una notte, il suo collaboratore Allan, interpretato da Nicolai Greve Bloch, si reca presso la dimora di Sigurd per mostrargli una sorprendente scoperta. Allan ha rinvenuto una strana pietra contenente delle iscrizioni runiche. Sigurd impiega diversi giorni per decifrare il messaggio contenuto sulla pietra ed al termine dei suoi studi, sulla base del messaggio decriptato decide di organizzare una spedizione nella cittadina di Finnmark, situata esattamente da Norvegia e Russia. La spedizione verrà organizzata in maniera impeccabile da Sigurd e vi prenderanno parte il collaboratore Allan ed entrambi i figli di Sigurd. Altre due persone di uniranno alla spedizione, ovvero Elisabeth ( interpretata da Sofia Helin), un personaggio chiave per la buona riuscita dell'esplorazione e Leif ( interpretato da Bjorn Sundquist), un'astuta guida priva di qualsiasi forma di scrupolo. La spedizione porterà alla luce un terribile segreto facente parte della tradizione Vichinga. Ben presto ii protagonisti della spedizione si renderanno conto che le iscrizioni runiche contenute sulla misteriosa pietra rinvenuta da Allan non conducono ad un tesoro. Al contrario svelano un segreto legato all'esistenza di un mostruoso e gigantesco serpente tutt'ora in vita. Il terribile mostro è infatti ancora vivo nonostante le antiche tribù nordiche dei Vichinghi abbiano in passato, purtroppo senza risultati, cercato di annientarlo.

© Riproduzione Riservata.