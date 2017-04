IL SEGRETO / Anticipazioni spagnole e italiane: chi è il bambino che piange disperato alla Miel Amarga?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: UN BAMBINO PIANGE ALLA MIEL AMARGA - Le puntate spagnole de Il Segreto stanno concedendo spazio al paranormale, con un'oscura presenza che si aggira tra le stanze della Miel Amarga, terrorizzando i suoi abitanti. Carmelo, Cristobal, Onesimo e Dolores hanno visto un uomo incappucciato sbucare da una finestra ma non sono riusciti ad intervenire in tempo, scoprendo la sua identità. La situazione andrà via via peggiorando quanto si sentirà il pianto di un bambino, provenire da una stanza misteriosa della tenuta. Si tratterà di un locale che in precedenza era stato murato per rendere impossibile il suo accesso, ma che ora dovrà essere liberato. In preda alla rabbia e alla disperazione, Cristobal ordinerà che il muro venga abbattuto per scoprire chi si nasconda dietro di esso. Ma chi sta architettando tutto questo? Sarà Donna Francisca ad informare Carmelo di avere organizzato queste scene per terrorizzare Cristobal, facendogli perdere il controllo. Ma dovremo davvero fidarci di lei? E se anche Severo avesse un ruolo e il pianto fosse quello di Carmelo Jr?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 16 APRILE: SOL E LUCAS ASPETTANO UN BAMBINO - Neppure la Pasqua ferma la programmazione settimanale de Il Segreto che tornerà anche questo pomeriggio, anche se in un orario diverso dal solito. Non ci sarà la tradizionale puntata serale, sostituita da La Passione di Cristo, ma un episodio speciale in onda dalle ore 18:45 alle ore 20:00 (orario che verrà riconfermato anche domani, giorno di Pasquetta). Sarà un appuntamento caratterizzato da un'ottima notizia che riguarderà Sol e Lucas: i coniugi Moliner riuniranno i loro famigliari e annunceranno loro di essere in attesa di un bambino. La loro felicità sarà comprensibilmente grandissima, anche se Candela faticherà a nascondere la sua delusione: pur condividendo la gioia dei cognati, lei stessa aveva sperato a lungo di rimanere incinta ma senza giungere al risultato sperato. Mentre alla Miel Amarga si festeggerà, anche se tra alti e bassi, a Puente Viejo la Guardia Reale si preparerà a prendere il controllo. Per questo rapirà tutti gli uomini più influenti del paese...

