ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News, Alessia Marcuzzi sogna in grande per la prossima edizione

Alesia Marcuzzi

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: ALESSIA MARCUZZI SOGNA LUCIANA LITTIZZETTO E MARADONA PER LA PROSSIMA EDIZIONE – Non ha fatto in tempo a condurre l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 che Alessia Marcuzzi pensa già alla prossima edizione del reality show. Ai microfoni de Il Giornale, Alessia Marcuzzi ha fatto un bilancio dell’Isola dei Famosi 2017, a partire dalla vittoria di Raz Degan. “Raz è stato il vincitore di tutti e anche il mio. Avevo una passione anche per Eva Grimaldi, esplosiva in tutto, mi divertiva, mi emozionava nel bene e nel male. Anche Samantha De Grenet meritava la finale: si è imposta, è stata l'unica che ha tenuto testa a Degan. All'inizio tifavo per Eva, pensavo potesse vincere. Poi mi sono resa conto che di fronte a Raz non ce n'era per nessuno. Ha fatto un percorso coerente, strategico o meno che fosse. Non ho mai visto un consenso così da parte del pubblico, quando giro per strada tutti mi chiedono solo di Raz".

Alessia Marcuzzi, così, archiviata l’edizione 2017, pensa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi per la quale sogna davvero in grande. Due sono i nomi che la bionda conduttrice spera di avere, un giorno, tra i concorrenti del suo reality ovvero quelli di Luciana Littizzetto e Diego Armando Maradona. Due numeri uno che, forse, resteranno tali. “Penso a Luciana Littizzetto, è un'amica, ha tante corde, la dolcezza, la simpatia, l'intelligenza. Ma non la farebbe mai. E poi Maradona, un nome che si è fatto tante volte. Perché non renderlo reale?", ha dichiarato la Marcuzzi.

© Riproduzione Riservata.