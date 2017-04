L'ARCA DI NOE'/ Su Italia 1 il film con Jon Voight e F. Murray Abraham (oggi, 16 aprile 2017)

L'arca di Noè, film

L'ARCA DI NOE', IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - L'arca di Noè, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 15.20. Una pellicola di genere storica, drammatica e avventura che è stata realizzata nel 1999 con il titolo oroginale Noah's Ark. Il film va in onda su Italia Uno in un'unica soluzione, mentre originariamente, quando fu prodotto nel 1999, era diviso in due puntate che hanno la durata complessiva di 178 minuti. La regia è stata curata da John Irvin mentre il cast è formato da Jon Voight, che interpreta il ruolo di Noè, F. Murray Abraham nei panni di Lot e Carol Kane ha interpretato Sarah. Del cast fa parte anche James Coburn, che veste i panni di un venditore ambulante che altri non è che Dio incarnatosi in panni mortali. Il film ricalca le vicende bibliche relative al diluvio universale, per la prima volta fu trasmesso sulla rete NBC. L'arca di Noè non ebbe molti apprezzamenti nè in America nè negli altri Paesi in cui fu distribuito. Il film infatti sembrava più un polpettone post apocalittico che una narrazione tratta dalla Bibbia, in effetti, la sceneggiatura si prende molte libertà rispetto alla narrazione biblica. F. Murray Abraham in questo film recita un ruolo di secondo piano, ma qualche tempo dopo avrebbe interpretato lui stesso il ruolo di Noè nel film I Muppets venuti dallo spazio (1999). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'ARCA DI NOE', IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - Noè vive con la sua famiglia nella città di Sodoma, che è in lotta contro quella di Gomorra. La faida tra le due città gemelle si fa talmente spietata che Dio decide di distruggerle, ma prima di farlo convoca Noè e gli dice che se lui sarà in grado i trovare degli uomini giusti in Sodoma e Gomorra, desisterà dal suo intento distruttivo. Noè però non riesce nell'impresa e con la moglie e il suo amico Lot fugge prima che le città vengano annientate dal fuoco e da una pioggia di zolfo. passano dieci anni e Noè è diventato un agricoltore, ma ancora non può trovare pace. Nuove sciagure si abbattono su lui e la sua famiglia, finché Dio non gli rivela che intende seppellire la terra sotto una pioggia incessante. Ma Noè è il suo prediletto, lo avvisa e gli chiede di costruire un'arca sulla quale dovrà imbarcare le specie animali affinché almeno loro si salvino dalla furia di Dio.

© Riproduzione Riservata.