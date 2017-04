LA PASSIONE DI CRISTO/ Su Canale 5 il film con Jim Caviezel (oggi, 16 aprile 2017)

La passione di Cristo, film prima serata

LA PASSIONE DI CRISTO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - La passione di Cristo, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica realizzata nel 2004 che è stata scritta e diretta da Mel Gibson (L'uomo senza volto, Braveheart - Cuore impavido, Apocalypto) ed interpretata da Jim Caviezel (Montecristo, La sottile linea rossa, Deja vu - Corsa contro il tempo), Hristo Jivkov (Il ragazzo invisibile, Il mestiere delle armi, L'inchiesta) e Monica Bellucci (Malena, Spectre, Matrix Reloaded). Alla sua presentazione, La passione di Cristo, ha ottenuto un grande riscontro di pubblico, diventando in breve tempo il film più visto durante la Pasqua del 2004, ma ha spaccato la critica, come spesso accade quando vengono affrontati temi tanto delicati, molti hanno criticato tanto i contenuti quanto l'estetica del film. Gibson si sofferma in modo eccessivo, secondo molti, sulle torture subite da Gesù durante la flagellazione, l'incoronazione di spine, il trasporto della croce e quindi la crocifissione, umanizzando la sofferenza di Gesù ma anche indagandola con occhio quasi voyeuristico. A cerare scandalo presso molte comunità di fedeli fu anche il fatto che per impersonare Gesù sulla croce, in alcune scene, fu utilizzato un animatronic, cioè una sorta di robot telecomandato, invece che un attore di carne ed ossa. Il robot fu realizzato con le fattezze dell'attore Jim Caviezel, che interpreta solo alcune scene della crocifissione, come i primi piani, in grado di sanguinare e muovere testa e arti e costato oltre 350.000 dollari. Pochi giorni prima della distribuzione nelle sale fu fatta girare la voce, poi rivelatasi falsa, che Papa Giovanni Paolo II avesse avuto l'occasione di vedere il film in anteprima e ne avesse approvato i contenuti. Ma ecco in breve la trama del film.

LA PASSIONE DI CRISTO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra le ultime ore della vita di Gesù (Jim Caviezel), la passione e la morte. Cercando di armonizzare i racconti dei 4 vangeli, Gibson mostra l'arresto di Gesù nell'orto degli Olivi, il processo al cospetto dei Sinedrio e di Ponzio Pilato e quindi la flagellazione la crocifissione. Per dare maggiore realismo alle scene, il film è stato interamente girato nelle lingue dell'epoca, aramaico e latino, e poi sottotitolato nelle diverse lingue nazionali moderne.

