LA PREDA PERFETTA/ Su Iris il film con Liam Neeson e Dan Stevens (oggi, 16 aprile 2017)

La preda perfetta, film prima serata

LA PREDA PERFETTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - La preda perfetta, il film in inda su Iris oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola del 2014 che è stata diretta da Scott Frank (Wolverine l'immortale, Minority report, Sguardo nel vuoto) ed interpretata da Liam Neeson (Star Wars episodio I - La minaccia fantasma, Io vi troverò, The Grey), Dan Stevens (La bella e la bestia, Una notte al museo - Il segreto del faraone, The guest) e David Harbour (Revolutionary road, Quantum of solace, la serie tv Stranger things). La trama del film è tratta dal libro Un'altra notte a Brooklyn, scritto nel 1992 da Lawrence Block. Quest'ultimo è un autore di romanzi gialli e di spionaggio estremamente prolifico. Buona parte dei suoi scritti sono stati pubblicati in Italia nelle collane Giallo Mondadori e Segretissimo. Da un'altro libro dello stesso autore e con lo stesso protagonista è stato tratto anche 8 milioni di modi per morire, in cui il detective Matt Scudder è stato interpretato da Jeff Bridges. Matt Scudder è il classico protagonista di un giallo d'altri tempi, con citazioni più che evidenti a Sam Spade e Philip Marlowe. Il loro rapporto con la giustizia è spesso ambiguo, spesso sono investigatori privati, ex poliziotti allontanati dalle forze dell'ordine per i motivi più vari, ma sempre gravi. Il loro carattere è segnato da traumi e crisi personali che li rendono scontrosi e misogini. Scudder ha il vizio del bere, da cui cerca costantemente, ma con scarso successo di liberarsi sia nei romanzi che in questo film. Anche Kenny è un personaggio ambiguo. E' un narcotrafficante, per cui dovrebbe stare di diritto fra gli antagonisti, i cattivi, ma è lui ad avere subito un torto e avere bisogno dell'aiuto da parte del buono di turno. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA PREDA PERFETTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - Matt Scudder (Liam Neeson) è un ex poliziotto che ha lasciato il servizio dopo essere stato coinvolto in una sparatoria dove è rimasta vittima una bambina. A causa di quell'evento traumatico soffre ancora oggi, ed è diventato un alcolizzato. Ora fa l'investigatore privato, sebbene operi senza regolare licenza. Quando uno spacciatore di droga, Kenny Kristo (Dan Stevens) lo incarica di scovare chi ha rapito e poi barbaramente ucciso sua moglie, Matt precipita rapidamente in una spirale di violenza in cui bene male diventano concetti sempre più relativi. Ben presto Matt scoprirà che questa non è la prima donna rapita e poi uccisa dalla terribile banda di sadici, e lui sarà l'unico in grado di fermarli.

