LA TUNICA/ Su La7 il film con Richard Burton e Victor Mature (oggi, 16 aprile 2017)

La tunica, film prima serata

LA TUNICA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - La tunica, il film in onda su La7 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 20.35. Una pellicola di genere storica del 1953 è statat diretta da Henry Koster (Harvey, La moglie del vescovo, Mia cugina Rachele) ed interpretata da Richard Burton (Cleopatra, Dove osano le aquile, Becket e il suo re), Victor Mature (Sansone e Dalila, Sfida infernale, Il bacio della morte) e Jean Simmons (Spartacus, Bulli e pupe, Il grande paese). La tunica è stato il primo film ad essere girato in CinemaScope, un nuovo formato basato su lenti anamorfiche. In realtà il CinemaScope fu molto presto superato da formati più innovativi, ma è oggi considerato il capostipite dei formati cinematografici moderni. Uno dei più grandi pregi de La tunica, secondo le critiche, è quello di narrare la storia della Passione di Cristo da un punto di vista nuovo, quello del centurione incaricato della crocifissione e quindi, dal punto di vista tradizionale, di uno degli antagonisti. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TUNICA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - Roma, primi anni dell'era cristiana. Marcello Gallio (Richard Burton) è un centurione famoso in tutta Roma per la sua vita dissoluta e le sue numerose conquiste femminili, figlio di un senatore molto in vista. Al mercato degli schiavi si trova a litigare con un giovane Caligola (Jay Robinson), erede designato dell'Imperatore. Qui incontra anche Diana (Jean Simmons), una sua amica d'infanzia di cui si innamora. Marcello riesce ad acquistare lo schiavo Demetrio (Victor Mature), su cui aveva messo gli occhi anche Caligola, ma come punizione viene inviato in missione in terra di frontiera, vicino a Gerusalemme. Qui il governatore Ponzio Pilato (Richard Boone) sta soffocando nel sangue una violenta rivolta. Marcello viene incaricato di sovrintendere alla crocefissione di tre criminali, fra cui Gesù di Nazareth. Giocando a dadi con altri soldati romani, Marcello vince la tunica di Gesù. Demetrio lo ammonisce, quella tunica apparteneva ad un uomo buono e sottrargliela poterà sventura a Marcello. Quest'ultimo però non crede nella superstizione, e zittisce lo schiavo senza ascoltarlo. Le parole di Demetrio si rivelano però veritiere, perchè da quel giorno Marcello comincia ad avere terribili incubi che gli impediscono di dormire. Dopo un breve soggiorno a Capri Marcello ritorna in Giudea, alla ricerca della famosa tunica, con l'idea di distruggerla per liberarsi dal suo influsso.

© Riproduzione Riservata.