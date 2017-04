LE IENE SHOW/ Oggi, domenica 16 aprile 2017, non va in onda: ecco perché

Le Iene Show

LE IENE SHOW, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (domenica 16 aprile 2017) - Si fermano anche i servizi e le inchieste de Le Iene Show per la domenica di Pasqua: oggi, 16 aprile 2017, non andrà in onda un nuovo appuntamento in compagnia del programma di Italia 1. Lo scorso mercoledì - con Ilary Blasi e Teo Mammucari al timone - anche la pagina Facebook ufficiale del programma aveva sottolineato che Le Iene Show sarebbero tornate in scena a partire da domenica 23 aprile: “Per questa sera è tutto” si legge infatti nel post “LE IENE tornano domenica 23 aprile con Nadia Toffa, Matteo Viviani, Giulio Golia, Andrea Agresti e Paolo Calabresi”.

Il pubblico più attento ha giustamente dedotto che, oltre all’appuntamento di questa sera, è rimandato anche quello di mercoledì 19 aprile: quella sera Canale 5 manderà in onda il match di Quarti di finale di Champions League Barcellona - Juventus, e gli occhi degli appassionati saranno certamente puntati sulla partita di calcio. Italia 1, dunque, proporrà - salvo futuri cambi di palinsesto - il film “Grease (brillantina)”, con John Travolta e Olivia Newton-John. Film anche per il prime time odierno: andrà in scena la commedia “Tata Matilda e il grande botto”, con Emma Thompson.

