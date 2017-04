MILLION DOLLAR ARM/ Su Rai 2 il film con Jon Hamm e Madhur Mittal (oggi, 16 aprile 2017)

Million Dollar Arm, film

MILLION DOLLAR ARM, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Million Dollar Arm, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 18.30. Una pellicola del 2014 diretta da Craig Gillespie e scritta da Thomas McCarthy, basata sulla vera storia di Rinku Singh e Dinesh Patel, ovvero i primi due lanciatori professionisti di nazionalità indiana della storia del baseball americano. Il film, in realtà, ha avuto una gestazione lunga e complessa nel 2008 i fratelli Mandt, produttori televisivi di successo in America, crearono una sorta di trailer promozionale sulla storia di Singh e Patel basandosi su alcuni filmati a disposizione dei provini dei due giocatori. A fine anno i due fratelli avevano già la collaborazione di alcuni produttori e della Sony Pictures per la realizzazione di un film sulla storia annunciata nel trailer, la sceneggiatura scritta da Mitch Glazer, però, non convinse i produttori e la Colombia che abbandonarono il progetto lasciandolo alla Walt Disney Pictures. Thomas McCarthy prese in mano il foglio ed iniziò la scrittura di una sceneggiatura, che proseguì mentre venivano ingaggiati gli attori per girare il film. Nel 2013 iniziarono le riprese fra Mumbai, Atlanta e Los Angeles, per poi uscire nel maggio dell'anno seguente nelle sale cinematografiche mondiali. Nel cast del film rivestono un ruolo di protagonista Jon Hamm e Madhur Mittal, nel cast anche Alan Arkin. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MILLION DOLLAR ARM, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato sulla carriera del manager sportivo J. B. Bernstein, il quale si reca in India al fine di rilanciare una carriera che sembra essere sul viale del tramonto. Durante il suo soggiorno in Oriente, in cui lo accompagna l'arzillo esploratore Ray Poltevint, Bernstein decide di produrre un concorso televisivo dal nome di Million Dollar arm, e cercare di reclutare potenziali promesse per il baseball americano puntando sulla passione nazionale per il cricket, uno sport che condivide diversi punti con il baseball ma che per altri se ne distacca. Soltanto dopo un lungo tour nelle principali metropoli indiane, e dopo più di un ripensamento, Bernstein recluta due giovani promesse e li porta con sé negli Stati Uniti, dal loro successo dipenderà anche il futuro di mister Bernstein.

