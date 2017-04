MONTECASSIANO/ Finalista Il Borgo dei Borghi: dominato da un antico castello si trova in provincia di Macerata

Montecassiano, Finalista Il Borgo dei Borghi

MONTECASSIANO, IL BORGO MEDIEVALE IN PROVINCIA DI MACERATA (IL BORGO DEI BORGHI, 16 APRILE 2017) - Il borgo medievale di Montecassiano si erge su di una collina e si trova in provincia di Macerata, nelle Marche. Esso è dominato da un antico castello che si può anche raggiungere a piedi attraversando la salita del monte dove esso è situato. Il borgo è costituito da una serie di vicoletti molto piacevoli da praticare a piedi per passeggiare ed ammirare il borgo in tutto il suo splendore. Attraversare le sue curate piazze, vedere le case coperte dai fiori, ammirare i suoi palazzi ed i chiostri dei vecchi conventi che trasudano storia da ogni angolo, è un'esperienza unica ed emozionante che riporta indietro nel tempo, ai fasti dell'antico borgo com'era una volta. Ammirevole è il Chiostro di San Niccolò; la città è rinchiusa all'interno di una notevole cinta muraria munita di tre porte per poter consentire l'acceso alla città.

Anche la Chiesa di San Marco, chiesa del 1300, merita una visita poichè il suo interno è un'interessante modello di Barocchetto marchigiano, così come la chiesa di San Giacomo, del XVIII secolo, nella quale al suo interno è ospitato il Museo delle Confraternite.

Per quanto riguarda gli edifici di interesse storico- architettonico c'è Palazzo dei Priori, del 1200; da segnalare anche Porta Cesare Battisti, chiamata un tempo Porta Santa Croce, la quale in passato era corredata di ponte levatoio. Da non dimenticare inoltre la Collegiata di Santa Maria Assunta, di stile gotico cistercense con un meraviglioso portale interamente in bronzo. Infine la Collegiata Santa Maria della Misericordia, struttura dalle figure gotiche del XII secolo, eretta dai monaci dellì' Abbazia di Fiastra, ed il museo archeologico che offre percorsi di visita e visite tematiche.

