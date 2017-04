ORTA SAN GIULIO/ Definito uno dei borghi più belli d’Italia (Finalista Il Borgo dei Borghi 2017)

Orta San Giulio, finalista il Borgo dei Borghi 2017

ORTA SAN GIULIO, UNO DEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA (IL BORGO DEI BORGHI, 16 APRILE 2017) - Tra i finalisti del concorso Il Borgo dei Borghi 2017 c'è Orta San Giulio, in provincia di Novara. Non è un caso che già di per sè si trovi nel circuito dei borghi più belli d'Italia, nonchè le sia stata riconosciuta la bandiera arancione del Touring Club Italiano. Questo paesino si trova diviso tra la riva del Lago d'Orta da cui prende il nome e l'isoletta di San Giulio. Tra le tappe obbligate per conoscere meglio questo gioiello nascosto c'è il borgo stesso, l'isola con la basilica di San Giulio e il Sacro Monte considerato Patrimonio Unesco.

Il cuore è sicuramente Piazza Motta che si affaccia sul lago e dove si può ammirare il Broletto, o palazzotto, risalente al XVI secolo. Da lì parte la salita, detta della Motta, per raggiungere la chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta. Durante l'ascesa si possono ammirare molti palazzi antichi, come Palazzo Gemelli e il palazzo De Fortis Penotti.

Il luogo più suggestivo è sicuramente l'isola, uno scoglio popolato da serpenti e mostri e che secondo la leggenda San Giulio stesso abbia fatto inabissare con il semplice segno della croce. Qui si trova un importante convento di suore benedettine di clausura attorno al quale si srotola un sentiero chiamato la Via del Silenzio. Si dice che la basilica sia stata la centesima chiesa fondata dal santo. In stile romanico, custodisce nella cripta le reliquie e il corpo del fondatore. Il Sacro Monte è composto da 20 cappelle che narrano la vita di San Francesco. Insomma, un luogo dove spiritualità e cultura vanno mano nella mano.

