Oroscopo Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia: la classifica dei segni del 16 Aprile e la gara fra i comuni

OROSCOPO DI PAOLO FOX E CLASSIFICA DEI SEGNI A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA DEL 16 APRILE - Paolo Fox ed il suo Oroscopo 2017 ritornano a Mezzogiorno in famiglia anche per parlarci della classifica dei segni. La seconda metà del mese regalerà diversi favori ai segni più fortunati, mentre altri continueranno a trovarsi in una situazione di stallo. Prima di scoprire le novità di oggi, rivediamo i due segni Top ed i due segni Flop della precedente settimana. Pesci all'ultimo posto, che si trova in un periodo di forte riflessione. Molti nati del segno stanno affrontando infatti dei grandi progetti, in previsione di una seconda metà dell'anno molto impegnativa. Il cambiamento tuttavia comporta molte ansie e paure, anche se il futuro sarà comunque grandioso. In questi giorni i Pesci sentiranno la necessità di avere una persona solida al proprio fianco, dovuta anche al cielo di aprile che spinge a valutare bene le diverse situazioni. L'unica cosa da evitare è quella paura che a volte coglie i nati del segno. Penultimo posto per il Cancro, che potrebbe essersi accorto dei blocchi che sta vivendo in questo periodo. Qualcuno potrebbe aver vissuto dei malesseri, una forte rabbia sul lavoro. Chi ha un amore stabile e importante continuerà a discutere, ma il dubbio riguarderà anche le collaborazioni. I nati del segno potrebbero infatti aver già cambiato i punti di riferimento oppure essere in procinto di farlo. Medaglia d'argento per l'Acquario, nonostante i recenti malesseri fisici che invogliano ad un recupero. Sabato e domenica interessanti anche per i sentimenti, così come i viaggi che si possono organizzare in questi giorni. Primo posto infine per il Sagittario, grazie alla Luna nel segno che rimarrà fino a domenica. Ottimo cielo anche in vista di maggio, dove i nati del segno dovranno darsi da fare. L'amore chiama: chi ha già una relazione la rinnova, chi invece vuole e può avere un figlio potrà contare sul favore degli astri. Clicca qui per rivedere la classifica dei segni di Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia della scorsa settimana.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI DEL 16 APRILE 2017: SAINT VINCENT VS VALLERANO - La sfida fra i Comuni ci attende in questa nuova puntata di Mezzogiorno in famiglia, che andrà in onda oggi, domenica 16 aprile 2017, su Rai 2. Al timone ritroveremo come sempre Manila Nazzaro, Massimiliano Ossini e Sergio Friscia, che guideranno la sfida fra Saint Vincent, il campione in carica, e Vallerano. Abbiamo conosciuto i ragazzi della provincia di Valle d'Aosta in più di un'occasione, in cui sono riusciti a mantenere il titolo anche contro avversari temibili. Sappiamo infatti che Saint Vincent ospita il premio per il giornalismo fin dal 1946, anno in cui è stata avviata anche la casa da gioco che ha portato lustro al Comune. Qui le telecamere della trasmissione incontreranno Claudia Andreatti, che si avvarrà della presenza dell'attore Massimo Ciavarro. Ci sposteremo poi nel Lazio per conoscere Vallerano, un borgo di meno di 3 mila abitanti che risale all'età del Bronzo. Importante la presenza della grotta dei quadratini, che risale all'epoca Villanoviana. Il paesino è inoltre celebre per la festa del Patrono, San Vittore, che ogni anno si conclude con uno degli spettacoli pirotecnici più celebri della nostra Italia. A Vallerano troveremo invece Massimo Sciarelli, in compagnia dell'inviata Elena Ballerini.

