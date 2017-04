SCOMMESSA CON LA MORTE/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi, 16 aprile 2017)

Scommessa con la morte, film seconda serata

SCOMMESSA CON LA MORTE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Scommessa con la morte, il film in onda su Iris oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 23.25. Una pellicola d'azione che è nota in America con il titolo originale di The dead pool. Il film è stato girato nel 1988 diretto da Buddy van Horn, quinto capitolo della saga cinematografica dedicata alle vicende dell'ispettore Callaghan con Clint Eastwood. The dead pool fu scritto da Steve Sharon in collaborazione con Durk Pearson, mentre il personaggio di Harry Callaghan è da attribuirsi ad una creazione dello sceneggiatore Harry Julian Fink. Nel cast del film, oltre Clint Eastwood, troviamo Patricia Clarkson, Liam Neeson ed un giovane Jim Carrey, in uno dei suoi primi film in carriera. Siamo nuovamente a San Francisco, California. Clint Eastwood torna ad impugnare la sua 44. Magnum e veste per l'ultima volta i panni dell'ispettore Callaghan, personaggio che ha contribuito ad estendere la sua popolarità negli anni Ottanta. Nello spazio conosciuto di San Francisco, in cui Eastwood era nato e cresciuto, si consuma l'ultimo capitolo di una saga cinematografica apprezzata e di buon successo commerciale. La collaborazione con Buddy Van Horn, seppur non completamente proficua per la carriera di Clint Eastwood, gli permise di alternarsi alla carriera da regista che aveva intrapreso già da alcuni anni, e di mettersi soltanto nei panni del personaggio da interpretare. Sarà, comunque, la penultima collaborazione prima di Pink Cadillac del 1989, Clint Eastwood riprenderà la carriera di regista sfornando una lunga serie di film capolavoro fino agli anni recenti. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SCOMMESSA CON LA MORTE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - Harry Callaghan è un ispettore della polizia soprannominato Harry la carogna, il quale è recentemente sfuggito a diversi attentati in serie da parte di un criminale da lui un tempo incarcerato. Oltre a ciò, Callaghan deve indagare sulla misteriosa figura che si nasconde dietro gli omicidi di alcuni personaggi famosi della città e che il killer ha inserito nella sua personale lista di Bingo con il morto. Bingo con il morto consiste in una sorta di gara a chi uccide il maggior numero di volti noti della città, a condizione che questi siano stati inseriti precedentemente nella lista dei bersagli. In questa lista, ovviamente, è inserito anche il nome del popolare ispettore Callaghan, il quale si trova costretto ad indagare e contemporaneamente a cercare di evitare di finire esso stesso vittima del gioco. Dietro queste macabre vicende, Callaghan scopre che si celano i nomi di un noto regista di film horror, Peter Swan, il quale, però, si scopre non essere l'autore materiale dei delitti.

