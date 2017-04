STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: La passione di Cristo, Frantic (domenica 16 aprile 2017)

Stasera in tv Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 16 APRILE 2017 - Sui canali Mediaset andranno in onda film, serie tv e programmi di attualità. Probabilmente Canale 5 riuscirà a conquistare la maggior parte dei telespettatori, con il film La passione di Cristo. Su Canale 5, in prima serata, andrà in onda La passione di Cristo. Il film del genere storico racconta le ultime sofferenti ore di vita di Gesù Cristo, interpretato dall'attore Jim Caviezel. In seconda serata, invece, i telespettatori potranno vedere X-Style. Attraverso tale programma di attualità vengono trattati argomenti di moda, di tendenze e dei personaggi del mondo dello spettacolo. Su Italia 1 in prima serata andrà in onda Tata Matilda e il grande botto. Il film di genere fantastico è ambientato in una fattoria inglese, durante la guerra. Isabel è una donna che deve badare sola ai suoi figli e al lavoro della fattoria. Fortunatamente arriva in suo aiuto Tata Matilda. In seconda serata vedremo Bugiardo Bugiardo. Si tratta di una commedia che vede come protagonista l'avvocato Fletcher Reede. Quest'ultimo ha un grande successo e moltissimi clienti che si fidano di lui. Fletcher è divorziato e ha anche un figlio, Max, che vorrebbe vedere il padre dire meno bugie. Per tale motivo, accade qualcosa di inaspettato. Su Rete 4 andrà in onda in prima serata Frantic. Il film di genre thriller vede Richard e sua moglie festeggiare il loro anniversario di matrimonio. Ma non appena i due giungono a Parigi, la donna scompare nel nulla. La seconda serata del canale Rete 4 vede la messa in onda di Mickey occhi blu, che vede come protagonista Frank. Quest'ultimo è innamorata di Gina, che rifiuta la sua proposta di matrimonio in quanto sa che suo padre coinvolgerebbe Frank nei suoi loschi affari. Su La 5 andrà in onda Il grande cuore di Clara. Il film vede un ragazzino che soffre per la morte della sorella e che trova conforto in una domestica giamaicana. Su Mediaset Extra verrà trasmessa una puntata di Tu si que vales, in cui i concorrenti si esibiscono di fronte ai giudici. Sul canale Iris andrà in onda La preda perfetta. La pellicola vede protagonista Matt Scudder, un ex poliziotto che lavora come investigatore. La sua vita cambia quando si ritrova ad aiutare un trafficante di eroina. Su Italia 2 verrà trasmesso Il pianeta rosso, film ambientato nel futuro. Gli abitanti della Terra sono costretti a esplorare un altro pianeta per sopravvivere. Su Top Crime andrà in onda l'episodio 19 di Blindspot, dal titolo "Concentrati sul tempo". Zapata riuscirà a decifrare un tatuaggio di Jane. Sul canale Boing andrà in onda Bugs, cartone che tratta le avventure Bugs, Yosemite Sam, Big Foot e degli altri loro amici.

PROGRAMMAZIONE SERALE - MEDIASET

Canale 5 ore 21.10 La passione di Cristo, film

Canale 5 ore 23.40 X-Style, attualità

Italia 1 ore 21.20 Tata Matilda e il grande botto, film

Italia 1 ore 23.30 Bugiardo bugiardo, film

Rete 4 ore 21.15 Frantic, film

Rete 4 ore 23.45 Mickey occhi blu, film

La 5 ore 21.10 Il grande cuore di Clara, film

Mediaset Extra ore 21.10 Tu si que vales, varietà

Iris ore 21.00 La preda perfetta, film

Italia 2 ore 21.10 Il pianeta rosso, film

Top Crime ore 21.10 Blindspot, serie tv

Boing ore 21.30 Bugs, cartone

