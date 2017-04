STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti 3, Furore, Kilimangiaro (domenica 16 aprile 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 16 APRILE 2017 - Domenica 16 aprile, in prima e in seconda serata, andranno in onda film, fiction, documentari e programmi di attualità. Il canale che riceverà più ascolti sarà sicuramente Rai Uno, in quanto verranno mandati in onda due episodi della terza stagione di Che Dio ci aiuti. Si tratta di repliche, in quanto tale puntata è già andata in onda nel corso dell'anno 2014. Sul canale Rai Uno, in prima serata, andranno in onda due episodi di Che Dio ci aiuti 3. Il primo, dal titolo "L'attesa", vede suor Angela cercare di aiutare Guido con un noto professore. Nel corso, intitolato "L'amore che resta", Achille incontra un amore del passato. Nella seconda serata di Rai Uno andrà invece in onda uno speciale del Tg1, con le notizie più importanti della giornata. Su Rai Due, in prima serata, verrà trasmesso Furore. Il varietà è condotto da Alessandro Greco con Gigi e Ross. In seconda serata andrà in onda Il nostro Totò. Si tratta di un varietà condotto da Serena Rossi trasmesso in occasione dei cinquant'anni dalla morte di Totò. Sul canale Rai Tre verrà trasmesso Kilimangiaro, il borgo dei borghi. In questa puntata verrà decretato il vincitore come il più bel borgo d'Italia. Invece, in seconda serata andrà in onda I ragazzi del "Bambino Gesù"-Ospedale pediatrico. L'ospedale più importante in Europa aprirà ancora una volta le sue port, mostrando la quotidianità della struttura. Su Rai 4 andrà in onda Il mistero di Ragnarok. Il film di genere avventura vede l'archeologo Sigurd Svenson partire per Finnmark, con l'assistente e i suoi due figli, alla ricerca di un antico tesoro. I telespettatori potranno vedere in prima serata su Rai 5Il libro della savana. Si tratta di un documentario che è tornato con cinque nuovi episodi, che riguardano la cultura. Su Rai Movie andrà in onda Il giovane favoloso. Il film racconta la storia di Leopardi sin dalla sua infanzia, in cui dimostra essere un bambino prodigio. Giacomo Leopardi si sente in prigione in casa sua e a 24 anni lascia Recanati. Le porte dell'alta società vengono a lui aperte, ma il giovane non riesce ad adattarsi. Su Rai Premium verrà trasmesso The Outsider. Nel corso del film Lex scopre che sua figlia è morta. Quando si ritrova a dover riconoscere il corpo, scopre che la figlia è ancora viva.

Rai Uno ore 21.30 Che Dio ci aiuti 3, fiction tv

Rai Uno ore 23.40 Speciale Tg1

Rai Due ore 21.05 Furore, varietà

Rai Due ore 23.30 Il nostro Totò, varietà

Rai Tre ore 21.00 Kilimangiaro, documenti

Rai Tre ore 23.05 I ragazzi del "Bambino Gesù"-Ospedale pediatrico, documenti

Rai 4 ore 21.15 Il mistero di Ragnarok, film

Rai 5 ore 21.15 Il libro della savana, documenti

Rai Movie ore 21.20 Il giovane favoloso, film

Rai Premium ore 21.20 The Outsider, film

