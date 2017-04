STASERA IN TV / Oggi, programmi Sky: Papa Francesco: Come Dio comanda, Poirot, (domenica 16 aprile 2017)

Stasera in tv Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 16 APRILE 2017 - Che cosa prevede la prima serata di Sky per la domenica di Pasqua? Il 16 aprile Sky offre un evento speciale per i suoi abbonati: su Sky Atlantic andrà in onda alle 21.15 il documentario Papa Francesco: Come Dio comanda. Realizzato nel 2016, il prezioso documento storico si avvale dell'utilizzo di video girati dai fedeli in giro per il mondo durante la missione apostolica del Papa. Voce narrante sarà Papa Francesco stesso con i suoi racconti e consigli preziosi. Negli altri canali Sky imperano i film, tanto che solo Sky Fox, Sky Fox Crime e Sky Fox Life offrono una serie tv. Il primo manderà in onda una nuova puntata di Teen Wolf (Sky Fox ore 21), la terza dell'ultima stagione. Lydia, Scott e Malia sono alla ricerca di Stiles, mentre i più giovani del branco cercano di tenere al sicuro la loro compagna Gwen dai Ghost Riders. Ma non tutto andrà per il meglio e il ritorno di Stiles sarà ancora ben lontano dall'avvenire. Su Sky Fox Crime, alle 21.05, ci sarà invece una nuova puntata di Poirot, interpretato dal bravo David Suchet, che questa volta dovrà investigare su un'eredità particolare: un uomo poco prima di morire disereda tutti i suoi congiunti e destina il suo capitale in altro modo. È successo qualcosa che ha fatto cambiare idea all'uomo o c'è stata coercizione? Poirot dovrà scoprirlo. Guest star della puntata sarà Michael Fassbender. Su Sky Fox Life invece avremo alle 21.05 una nuova puntata del telefilm Saving Hope, nuovo medical drama statunitense.

Ma quali sono i film trasmessi da Sky il 16 aprile?Per le serate di cinema in famiglia abbiamo alle ore 21 Ritorno all'isola che non c'è su Sky Cinema Family. Il proseguimento del film di Peter Pan del giorno precedente: la figlia di Wendy è scomparsa, Capitan Uncino l'ha rapita per catturare finalmente Peter Pan. Ma l'eterno bambino non teme il suo acerrimo nemico e insieme ai suoi amici cercherà di liberare la figlia di Wendy. Anche su Sky Cinema Hits abbiamo un sequel con X - Men2 (ore 21.15): è il secondo episodio della saga Marvel e vede i mutanti ancora una volta alla berlina pubblica, accusati di un crimine gravissimo. Infatti un certo Nightcrawler ha attentato alla vita del Presidente degli Stati Uniti d'America, condannando così tutta la sua specie alla persecuzione eterna. Ma non tutto ciò che si vede è quel che sembra. Su Sky Cinema Max, alle 21, c'è Codice d'onore, un film di John Farrow del 1992 che vede un giovanissimo Tom Cruise nei panni di un giovane e irriverente avvocato, fronteggiarsi con un coriaceo e sempre bravissimo Jack Nicholson, nei panni di un colonnello dei marines tutto d'un pezzo. La morte di una giovane recluta diventerà dunque una spinosa questione d'onore su cui lambiccarsi per tutto il film.

PROGRAMMAZIONE SERALE - SKY

Sky Fox ore 21 Teen Wolf, serie tv

Sky Fox Crime ore 21.05 Poirot, fiction

Sky Atlantic ore 21.15 Papa Francesco: Come Dio comanda, documentario

Sky Fox Life ore 21.05 Saving Hope, serie tv

Sky Uno ore 21.15 Piuma, commedia

Sky Cinema 1 ore 21.15 Piuma, commedia

Sky Cinema Hits ore 21.15 X-Men 2, film fantascienza

Sky Cinema Family ore 21 Ritorno all'isola che non c'è, film d'animazione

Sky Cinema Passion ore 21 In mezzo scorre il fiume, film drammatico

Sky Cinema Max ore 21 Codice d'onore, film drammatico

© Riproduzione Riservata.