STEFANO DE MARTINO/ Col laser si cancella il tatuaggio di Belen (oggi, 16 aprile 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: AVVIATE LE SEDUTE DI LASER PER RIMUOVERE IL TATUAGGIO SIMBOLO DELL’AMORE PER BELEN (OGGI, 16 APRILE 2017) – Il noto ballerino napoletano Stefano De Martino, ieri sera protagonista nella consueta puntata serale del sabato di Canale 5 del talent Amici di Maria De Filippi, sta per dare un taglio definitivo alla storia d’amore che per alcuni anni lo ha legato alla showgirl argentina Belen Rodriguez. Nello specifico, De Martino ha iniziato le sedute laser per rimuovere il tatuaggio del cuore, simbolo del loro amore. Un tatuaggio che Belen già da tempo aveva provveduto a rimuovere, presumibilmente in contemporanea con l’inizio del rapporto con il motociclista italiano Andrea Iannone. Un nuovo ed inequivocabile segnale di come tra di loro l’amore sia ormai soltanto un flebile ricordo sbiadito dal passare del tempo.

Tuttavia dopo la serata trascorsa insieme in occasione del compleanno del piccolo Santiago, c’era stato un piccolo segnale di riavvicinamento da parte di Stefano De Martino che ha ripreso a seguire sui social l’ex moglie. Una piccola riapertura che per il momento non ha avuto alcuna reazione da parte della Rodriguez che dal proprio canto ha deciso di non fare lo stesso nei riguardi del celebre ballerino di Amici. C’è chi legge in questa indifferenza della Rodriguez una decisione voluta anche da Andrea Iannone che potrebbe essere giustamente geloso nei confronti di una relazione passata che comunque ha visto la showgirl amare tantissimo il padre dei propri figli.

