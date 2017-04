TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO/ Su Italia 1 il film con Emma Thompson (oggi, 16 aprile 2017)

Tata Matilda e il grande botto, film prima serata

TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Tata Matilda e il grande botto, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia che vede come protagonista Emma Thompson, accompagnata nelle sue avventure dal trio composto da Norman (Asa Butterfield), Megsie (Lil Woods) e Vincent (Oscar Steer). Il film, realizzato nel 2010 fra Stati Uniti e Francia e prodotto da Tim Bevan e Lindsay Doran, arriva a cinque anni di distanza dal primo capitolo della saga, conosciuto in Italia col titolo Nanny McPhee - Tata Matilda, col quale il personaggio interpretato da Emma Thompson ha raggiunto grande popolarità. La pellicola poi, per scelta della regista Susanna White, è ricca di citazioni e spunti in collegamento con altri film. In particolar modo, nella scena in cui Tata Matilda accompagna i cugini Cyril e Celia a Londra, i tre incrociano una coppia di dalmata, particolare che sembra richiamare al film La Carica dei 101.

TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - In tempo di guerra, la signora Isabel Green deve affrontare la separazione dal marito, partito per arruolarsi come soldato, e la gestione di una fattoria, aiutata soltanto dalla sua pasticciona assistente Mrs. Docherty e dai tre figli Norman, Megsie e Vincent. A complicare la situazione per Isabel è l'arrivo dei due nipoti Cyril e Celia, cresciuti in città e molto spocchiosi con tutti gli altri componenti della famiglia. Sarà l'arrivo di Tata Matilda a raddrizzare la situazione incandescente che si viene a creare nella fattoria Green, tramite i suoi insegnamenti, la tata insegnerà a tutti e cinque i ragazzi il valore dei legami familiari e dei comportamenti corretti, tramite i quali passerà da un aspetto da strega a quello di una bellissima donna. Inoltre i cinque bambini contribuiranno in maniera determinante a salvare la fattoria Green.

