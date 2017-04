TELLARO/ Il borgo medievale meta preferita dei poeti (Finalista Il Borgo dei Borghi 2017)

Tellaro, Finalista il Borgo dei Borghi

TELLARO, IL BORGO NEL GOLFO DELLA SPEZIA (FINALISTA IL BORGO DEI BORGHI, 16 APRILE 2017) - Tra i finalisti del concorso Il Borgo dei Borghi 2017 c'è una delle mete preferite dai poeti: Tellaro. Si trova nel Golfo della Spezia, in Liguria, ed è una frazione di Lerici, località altrettanto conosciuta. Accedendovi solamente per via pedonale, non a caso è parte del cosiddetto Golfo dei Poeti, dove negli ultimi due secoli importanti nomi hanno cercato e trovato la tranquillità che gli serviva per comporre le proprie opere, tra cui recentemente Mario Soldati e Attilio Bertolucci. Ciò che si può ammirare ai giorni nostri è stato ricostruito lungo i secoli dopo varie invasioni di pirati saraceni. Parrebbe che in un'occasione la popolazione sia stata salvata da un grosso polpo che si mise a suonare le campane.

Da visitare è sicuramente la chiesa di san Giorgio che si staglia sulla scogliera di fronte al mare e dove un'iscrizione racconta di questo curioso episodio. A testimonianza della nascita di Tellaro resistono le torri semaforiche fatte costruire dai genovesi.

Qui viene custodita un'icona della Madonna risalente al Trecento, tra i reperti artistici più preziosi di tutta la Liguria. Un altro aspetto caratteristico del territorio sono i carrubi, ovvero le stradine tipicamente liguri che si inerpicano sulla montagna e che suggeriscono, nella diversa dizione, l'influenza toscana della vicina Lunigiana. Per ritornare indietro nei secoli, bisogna scendere fino a Sottoria, la prima città muraria di Tellaro.

