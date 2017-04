THE MASK - DA ZERO A MITO/ Su Italia 1 il film con Jim Carrey e Cameron Diaz (oggi, 16 aprile 2017)

The mask - Da zero a mito, film

THE MASK - DA ZERO A MITO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - The mask - Da zero a mito, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 19.25. Una pellicola di genere comica che è ormai un classico della commedia statunitense, firmata dal regista americano Chuck Russell (lo stesso di Nightmare 3 e Blob). Il film, è uscito nelle sale cinematografiche nel 1994 ed è ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti ed ebbe poi così tanto successo che negli anni successivi furono realizzati sia una serie televisiva che un fumetto con lo stesso titolo e ad esso ispirati. Gran parte del merito di questo succeso è da attribuire al protagonista, uno sfolgorante Jim Carrey che, nella sua prima prova cinematografica, dona al personaggio un'irresistibile aura comica. Accanto a lui, la bellissima Cameron Diaz nei panni di Tina, la fidanzata di un boss mafioso. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE MASK - DA ZERO A MITO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia è quella di Stanley Ipkiss, un timido bancario, inorgoglito dal fatto che una bella donna bionda scelga proprio lui per aprire un conto in banca. In realtà Tina sta filmando l'interno della banca che il fidanzato Dorian, un mafioso che sta tentando la scalata sociale, intende rapinare a breve. La scena cambia mentre rientra a casa dopo essere stato cacciato da un club, la macchina gli si rompe e Stanley trova una maschera nel fiume. La indossa e si trasforma in un supereroe invulnerabile, dotato di poteri sovrumani e una grandissima dose di ironia. In breve, frega tutti, rapina la banca prima del boss, torna al club da cui era stato mandato via e balla con Tina, umiliando i mafiosi presenti e poi atterrisce anche la sua padrona di casa che lo vessava con diverse angherie. Intanto, le indagini della polizia sulla rapina in banca portano dritto a Stanley che, se riesce a seminare gli agenti che lo seguono al parco, viene tradito da una sedicente amica, la quale lo consegna direttamente nelle mani del boss Dorian Tyrell. Dorian gli ruba la maschera, la indossa e consegna Stanley alle forze dell'ordine. Rinchiuso in carcere, l'uomo riesce a scappare appena in tempo, con l'aiuto del cagnolino Milo, per salvare la vita a Tina, di cui è ormai perdutamente innamorato. Il boss, infatti, vuole ucciderla con la dinamite. Durante una colluttazione e con l'aiuto della stessa Tina, Stanley riesce a indossare di nuovo la maschera e a inghiottire la dinamite, impedendo un'esplosione che avrebbe devastato il club. Mentre il boss viene risucchiato nello scarico della piscina, Stanley, ormai certo di essere ricambiato da Tina, getta la maschera nel fiume e, per uno scherzo del destino, la stessa sarà poi recuperata dal cane Milo, lasciando il finale del film aperto a un possibile sequel (che poi venne effettivamente realizzato nel 2005).

© Riproduzione Riservata.