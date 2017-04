THE WRESTLER/ Su Cielo il film con Mickey Rourke e Todd Barry (oggi, 16 aprile 2017)

The wrestler, film prima serata

THE WRESTLER, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST - The wrestler, il film in onda su Cielo oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola del 2008 che è stata diretta dal regista Darren Aronofsky ed interpretata da Mickey Rourke. Gli altri attori che hanno preso parte al film sono Todd Barry, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood e Wass Stevens. Il film The Wrestler ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica. Ha vinto il Leone D'oro durante la 65° Mostra del Cinema di Venezia ed è stato candidato a due Premi Oscar. Ha inoltre vinto due Golden Globe. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE WRESTLER, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - Robin Ramzinski è un noto ex wrestler conosciuto con lo pseudonimo di Randy The Ram Robinson. Negli anni ottanta era salito alla ribalta del mondo del wrestling dopo aver sconfitto il suo acerrimo nemico l'Ayatollah. A distanza di anni, ormai cinquantenne, Robin si esibisce nei suoi show di wrestiling nelle palestre e nei licei, seguendo l'ormai flebile scia delle notorietà di un tempo. E' povero e separato dalla moglie. Inoltre è stato allontanato da sua figlia. Il suo unico scopo è esibirsi ed essere osannato dai sui fan. Durante un match molto impegnativo in cui riporta numerose ferite, Randy viene colpito da un infarto. I medici gli consigliano quindi di interrompere le sue esibizioni e di evitare l'assunzione di droghe ed eccitanti come gli steroidi. Abbandonata la vita del wrestler Randy cerca di riprendere in mano le redini della sua vita. Lo fa trovando un nuovo lavoro all'interno di un supermercato. Cerca di riconquistare la fiducia di sua figlia ed inizia una relazione con Cassidy, una lap dancer non molto giovane. Quando le cose sembrano andare per il verso giusto, dopo la rottura della relazione con Cassidy, Randy inizierà nuovamente a drogarsi e a bere. I rapporti con la figlia si rovineranno in via definitiva. L'uomo viene infatti invitato dalla ragazza ad un appuntamento molto importante, che però Randy dimenticherà completamente. L'ex wrestler sarà profondamente amareggiato dall'accaduto ed in preda ad una crisi di nervi, durante l'orario di lavoro al supermercato, si ferirà gravemente con l'affettatrice. Preso dallo sconforto, anche se consapevole che la cosa metterà in serio pericolo la sua vita, deciderà di riprendere le gare di wrestling e di accettare la rivincita chiesta dal suo nemico di un tempo Ayatollah.

