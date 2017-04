UN AMORE DI NONNA/ Su Canale 5 il film con Christiane Horbiger (oggi, 16 aprile 2017)

Un amore di nonna, film

UN AMORE DI NONNA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST - Un amore di nonna, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle 14.00. Una pellicola di genere commedia e drammatica dal titolo originale Oma Wider Willen ed è stata realizzata in Germania nel 2012 da Sigi Rothemund, che ha lavorato al soggetto di Erich Tomek. Gli attori protagonisti sono Christiane Horbiger, Peter Weck, Elisabeth Lanz, Marianne Mendt, Andrea Eckert, Mathias Hermann e Luna Baptiste Schaller. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN AMORE DI NONNA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - Henriette è una donna di mezza età che vive e lavora a Vienna. Grazie al duro lavoro è riuscita a diventare una manager di successo e la sua azienda di elettronica è ad un passo dal concludere un importante accordo con una multinazionale asiatica. La sua ossessione per il lavoro e il fatto di essere una donna di potere, l'hanno portata ad assumere un atteggiamento freddo e impassibile nei confronti di tutti, compresi i suoi familiari. Pur essendo circondata dal lusso e dalla condiscendenza dei suoi sottoposti, la donna quando rientra a casa si sente sola e si lascia andare con i ricordi all'unico rimpianto della sua vita, aver rotto i rapporti con la figlia Louise. La ragazza ha preferito seguire il suo cuore e da dieci anni si è trasferita con il compagno in Brasile. Un giorno alla porta di Henriette bussa una donna con una bambina di otto anni. La signora dice di essere un'amica di Louise e comunica alla signora Dietrichstein che la figlia è morta in un incendio e che la bambina è sua nipote e si chiama Evita. Seppur riluttante Henriette accetta la custodia della bambina. L'arrivo della piccola sconvolge la rigida routine della donna, che però per la prima volta dopo molto tempo non si sente più sola. Nonna e nipote iniziano a conoscersi e l'austerità della prima viene a poco a poco scalfita dalla gentilezza e dalla bontà della seconda. Henriette inizia a passare sempre più tempo con la nipote e per la prima volta, senza nessun preavviso in azienda, si prende una vacanza e va in campagna con la piccola. Il nipote della donna, Alfred Strasser, preoccupato che l'arrivo di Evita possa minare la sua posizione nell'asse ereditario decide di denunciare l'ingresso della piccola all'Ufficio Immigrazione. L'uomo però ignora che a tramare contro la zia ci sia anche sua moglie Beate. La donna falsifica i risultati del test del DNA e fa credere a Henriette che Evita non sia sua nipote. L'anziana donna non sa cosa fare, i problemi sul lavoro e le preoccupazioni sul conto di Evita le fanno avere un malore. Un suo caro amico, Richard Burger, un uomo che l'ha sempre protetta e amata a distanza, decide di aiutarla e per la prima volta nella sua vita la manager decide di seguire l'istinto e credere all'amore che prova per la bambina. Nel frattempo Richard porta avanti delle indagini in Brasile e fa ripetere il test del DNA. Il piano di Beate viene scoperto e Alfred, che nel frattempo si è pentito del suo gesto, decide di lasciarla. Henriette grata della seconda possibilità che la vita le ha offerto decide di affidare l'azienda al nipote e prendersi cura a tempo pieno della nipote, godendosi il tempo passato insieme.

