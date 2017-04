UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Luca Onestini annuncia la scelta? (Trono Classico)

Luca Onestini

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI VICINISSIMO ALLA SCELTA – Luca Onestini, Desireè Popper, Rosa Perrotta e Marco Cartasegna torneranno in studio per la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, salvo cambiamenti dell’ultima ora, martedì 18 aprile. Si tratta di una delle registrazioni più attese dal pubblico di Uomini e Donne che attende di conoscere la data della scelta di Luca Onestini. L’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, infatti, sarà il primo a fare la sua scelta essendo rimasta solo con Cecilia Zagarrigo, Soleil Sorgè e, forse, Giulia Latini. Sulla presenza di Giulia alla prossima registrazione c’è un grosso punto interrogativo. Nel corso dell’ultima puntata del trono classico, infatti, Luca Onestini ha chiaramente fatto capire a Giulia di essere molto più interessato a Soleil e a Cecilia. La Latini che ha più volte ribadito di non riuscire ad esprimere tutte le proprie emozioni in puntata, sui social si sta mostrando molto malinconica. La corteggiatrice, dunque, non tornerà in trasmissione?

Se così fosse, la scelta di Luca potrebbe essere più vicina del previsto. Di Soleil, Onestini ha ormai capito tutto anche se continua a non fidarsi totalmente di lei per le sue amicizie famose. Con Cecilia, invece, la conoscenza è solo agli inizi ma i due sembrano viaggiare a grande velocità. Oltre ad essersi già scambiati il primo bacio, Luca e Cecilia sono uniti da un grosso feeling che cresce ogni giorno di più. Con la Zagarrigo, inoltre, non c’è solo un’attrazione fisica ma anche mentale. Su Instagram, infatti, Cecilia continua ad esprimere tutta la felicità per il percorso che sta facendo a Uomini e Donne e i fans di Luca sono sempre più convinti che possa essere davvero lei la sua scelta.

