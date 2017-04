UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari in tv con il marito Kikò? (Trono Over)

Tina Cipollari

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: TINA CIPOLLARI E KIKO’ NALLI INSIEME IN TV? – Tina Cipollari è la grande protagonista delle puntate del trono over di Uomini e Donne. La bionda opinionista non perde mai l’occasione per punzecchiare Gemma Galgani con la quale dà sempre vita ad accese discussioni. Nonostante le critiche che riceve da parte del pubblico e che preferirebbero vedere un’altra opinionista al suo posto, Tina Cipollari non solo resta attaccata alla sua poltrona da opinionista del trono over e classico di Uomini e Donne ma è pronta a tornare in tv anche in un altro programma. A maggio, in prima serata su canale 5, andrà in onda la seconda edizione di Selfie – Le cose cambiano, il reality di Simone Ventura che aiuta le persone a riconquistare fiducia in se stesse migliorando il proprio aspetto fisico. Proprio a Selfie – Le cose cambiano Tina Cipollari potrebbe ritrovare il marito Kikò Nalli.

Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo, Kikò Nalli potrebbe essere uno dei nuovi mentori di Selfie. Per la nuova edizione, infatti, Simona Ventura ha in mente numerosi cambiamenti e tra questi potrebbe esserci proprio il marito di Tina Cipollari che, dopo l’addio a Detto Fatto, ha trovato posto nel programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque. Il famoso hair stylist, però, potrebbe essere anche il professionista scelta da Simona Ventura per completare la squadra dei mentori. Sempre il settimanale Nuovo, poi, non esclude che il marito di Tina Cipollari possa partecipare anche a qualche puntata di Uomini e Donne. Come reagirà Tina Cipollari di fronte a quest’invasione di campo?

