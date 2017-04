VASTOGIRARDI/ Finalista il Borgo dei Borghi: deve il nome a Giusto Girardi, nobile di ritorno dalle crociate

Vastogirardi, il Borgo dei Borghi 2017

VASTOGIRARDI, IL BORGO IN PROVINCIA DI ISERNIA (IL BORGO DEI BORGHI, 16 APRILE 2017) - Tra i finalisti del concorso Il Borgo dei Borghi 2017 c'è Vastogirardi, in provincia di Isernia. Il nome si deve a Giusto Girardi, un nobile che di ritorno dalla Crociate decise di fermarsi qui. Una leggenda racconta che sul Colle della Madonna apparve proprio la Madre di Dio, dove ora sorge la cappella. Nel tentativo di trasferimento di una statua che qui si trovava ad un'altra chiesa, questa scompariva in continuazione. Tra i luoghi d'interesse spicca il castello fortificato angioino che si staglia dal colle montuoso che sovrasta il borgo e che risale al XIII secolo. Nel complesso si trovano le cinta murarie e la chiesa di San Nicola del XV secolo.

Una testimonianza delle origini antiche di Vastogirardi è il tempio sannitico nella piana di Sant'Angelo e di cui ne rimangono solo alcune rovine. Questo borgo è notevole anche dal punto di vista naturalistico. Infatti, sorge all'interno della Riserva Naturale di Monte di Mezzo, riconosciuta come Patrimonio Unesco per la sua grande biodiversità.

L'evento sicuramente più caratteristico è il cosiddetto Volo dell'angelo, che si realizza ormai da più di un secolo e che segna l'inizio dei festeggiamenti del patrono all'inizio di luglio. L'angelo in questione viene interpretato da una bambina del paese tra i 4 e i 6 anni che vola da una casa verso la statua della Madonna esposta sul sagrato della chiesa parrocchiale.

© Riproduzione Riservata.