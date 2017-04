VENZONE/ Il borgo proclamato Monumento Nazionale (Finalista Il Borgo dei Borghi 2017)

Venzone, Finalista Il Borgo dei Borghi

VENZONE, IL BORGO PROCLAMATO MONUMENTO NAZIONALE (IL BORGO DEI BORGHI, 16 APRILE 2017) - Venzone è un borgo che si trova in Friuli, in provincia di Udine. Dal 1965 viene proclamato Monumento Nazionale poichè unico borgo della Regione cinto da mura fortificate. Nel 1976 il sisma mise in ginocchio questo splendido borgo danneggiandolo in modo grave, ma fu deciso tempestivamente di rimuovere subito le macerie e di avviare un progetto di ricostruzione; fu così che dopo 8 anni il borgo riprese nuovamente vita insieme al Duomo, diventato il simbolo del terremoto e della rinascita di Venzone, la quale fu ricostruita dove e com'era, presentandosi così oggi come un esempio di protezione, custodia e attenta cura del patrimonio storico-culturale.

Passeggiando per il borgo si possono ammirare tantissime opere artistiche ed architettoniche: Casa Marcurele, che è il più antico edificio del borgo in stile romanico, innalzato nell' XI sec.; il settecentesco Palazzo Zinutti e Palazzo degli Scaligeri, datato 1300. Il Duomo, all'interno del quale si trova la Cappella di San Michele del 1200 e sede del museo delle Mummie di Venzone.

Poi c'è la trecentesca Casa Calderari, il quattrocentesco Palazzo Radiussi, il Palazzo Comunale, decorato con gli stemmi delle nobili famiglie di Venzone, Palazzo Orgnani Martina, sede delle esposizioni e dei musei del borgo, Palazzo Pozzo, nobile palazzo del 1600 e l'ex convento degli Agostiniani, costruzione del XV sec. Subito fuori dalle mura fortificate di Venzone si può godere ammirare il panorama perlustrando i sentieri che si trovano nel Parco naturale delle Prealpi Giulie oppure passeggiando per l’antico sentiero celtico che unisce le Chiese votive del '400 che circondano il paese. Qui potete immergervi nella natura percorrendo itinerari escursionistici a piedi o in bicicletta tra le malghe e i bivacchi. Se vi trovate a Venzone nell'ultima settimana da ottobre è da segnalare la nota Festa della Zucca, manifestazione unica nel suo genere per il modo goliardico in cui vengono interpretati gli antichi racconti di Venzone.

© Riproduzione Riservata.