AMORE PENSACI TU/ Anticipazioni puntata 17 aprile 2017: Camilla darà in adozione il bambino?

Amore Pensaci Tu

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI DEL 17 APRILE 2017: ANNA E' GELOSA DI JENNIFER - La seconda serata di Canale 5 metterà al centro un nuovo episodio di Amore pensaci tu, la fiction con Giuliana De Sio; Filippo Nigro e Giorgia Wurth. Si intitolerà "Together we can", dove troveremo Marco in una situazione particolarmente felice. Il lavoro con Rossella va infatti a gonfie vele e l'unica a non essere felice è Anna, perché gelosa delle attenzioni che Marco riserva a Jennifer. Il rapporto fra Chiara e Jacopo sembra andare invece bene, soprattutto dopo che la prima inizierà ad allenarsi nella palestra dell'ex ragazzo. In seguito all'attacco di panico vissuto in ascensore in precedenza, Tommaso decide di intraprendere un ciclo di terapie con una psicologa, che lo aiuti anche nel suo difficile rapporto con Stella. Problemi in arrivo anche per Camilla, che si vedrà messa in secondo piano da Nicola, ora più attento a Rossella, grazie alla diffusione dei suoi video.

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI DEL 17 APRILE 2017: CAMILLA DARA' IN ADOZIONE IL BAMBINO? - La commedia corale Amore pensaci tu continuerà a parlarci quindi dei quattro nuclei familiari che troviamo nel ruolo di protagonisti. In questa nuova puntata sarà Camilla a soffrire ulteriormente per la relazione fra Nicola e Rossella, alimentata già dalla precedente dichiarazione del primo. Camilla è inoltre al centro dei dubbi di Gemma, che ha scoperto in realtà di non essere osteggiata per il suo ruolo nel divorzio dei genitori. E tutto questo ci riconduce ad Emanuele, che ha ormai abbandonato Camilla nonostante sia in attesa di un figlio. L'unico a non saperne nulla è il personaggio interpretato da Emilio Solfrizzi, che deciderà anche di trovare un appartamento per la coppia. Questo forte senso di solitudine, a cui contribuirà anche Nicola in modo indiretto, proteranno la donna a valutare la possibilità di far adottare il nascituro.

