Amici/ Chi è Maria Luigia La Rocca, la cantante che partecipa a The Voice in Albania

La ex di Amici, Maria Luigia La Rocca

Maria Luigia La Rocca, dopo la partecipazione ad Amici 2007 torna concorrente in un talent: The Voice Albania - I fan più appasionati di Amici di Maria De Filippi ricorderanno sicuramente Maria Luigia La Rocca. La cantante dai lunghi ricci biondi ha partecipato all'edizione del talent di Canale 5 del 2007/2008 che vide vincitore Marco Carta. Oggi Maria Luigia torna però al centro del gossip per la sua partecipazione ad un altro noto talent: The Voice. Ma non si tratta dell'edizione italiana, che purtroppo è stata chiusa, ma di quella albanese. Cosa ci fa l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi al The Voice albanese vi chiederete, ebbente Maria Luigia La Rocca è fidanzata con un ragazzo albanese, cosa che spiega come abbia poi deciso di partecipare a quel talent.

In una recente intervista rilasciata al portale fullsong Maria Luigi, dopo 10 anni dalla sua partecipazione in tv, dopo la quale si è dedicata al lavoro in un supermarket della Coop, la cantante ha dichiarato: "Sto bene, anche se qualche anno fa non ti avrei risposto allo stesso modo… Ormai sono 2 anni che lavoro alla Coop , prima ero all’Ipercoop del “grand’Emilia di Modena, mentre ora sono al supermercato coop di Sassuolo mezza via, addetta al box informazioni". La troviamo cambiata ma sicuramente i fan di Amici l'hanno riconosciuta senza problemi in questa nuova avventura a The Voice Albania.

