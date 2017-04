Amici serale 2017 / Ed. 16 anticipazioni registrazione e news: le frecciatine a Morgan (quinta puntata)

amici 2017

Amici 2017, anticipazioni registrazione 22 aprile e news: Raz Degan in studio, i bianchi stupiscono tutti - Una regsitrazione molto particolare quella di Amici 16 fatta nel giorno di Pasqua. È tornata la calma e l'intesa tra i due direttori artistici, Emma Marrone ed Elisa, cosa palesatasi con l'accordo finale tra le due che ha portato ad evitare la quinta eliminazione. Le sfide susseguitesi in studio sono state molto apprezzate dai giudici, come la corale della squadra Bianca che ha cantato "A modo tuo" di Elisa, sorprendendo anche la rivale nonchè autrice della canzone. Ospiti i The Kolors che si sono esibito con Andreas che non è però riuscito a conquistare il punto, e Fiorella Mannoia che ha cantato "Che sia benedetta" con Federica Carta e Thomas. Grandi sorprese quella che vedremo nel corso della puntata di sabato prossimo, come l'arrivo in studio di Raz Degan come quinto giudice e oltre a dire la sua sulle prove dei ragazzi, parteciperà anche ad alcuni giochi in studio con Maria De Filippi.

La nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi sarà anche l'occasione per alcuni giudici di esibirsi accanto ai ragazzi. In particolare ascolteremo Ermal Meta esibirsi con la sua "Vietato morire" accanto a Sebastian dei Bianchi, che si esibisce in un ballo sul tema del bullismo. Davvero rinata la grinta della squadra Bianca, tutti infatti a turno sono riusciti a portare alla propria squadra almeno un punto, con grande soddisfazione di Emma Marrone che ha mostrato di saper fare il suo mestiere di coach anche entrando in corsa. Non sono mancate frecciatine all'indirizzo di Morgan. Come svela il Vicolo delle News, è stata proprio Emma a sottolineare alcuni aspetti della "vecchia gestione" dei Bianchi facendo dell'ironia, così come Luca e Paolo - come sempre ospiti nella parte finale della puntata - hanno cantanto una nota canzone di Nek rivisitandola, ovveri "Morgan non c'è".

