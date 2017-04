BEAUTIFUL/ Anticipazioni italiane e americane: Wyatt è attratto da Sally Spectra

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: WYATT ALLA RICERCA DI NOTIZIE SU SALLY - Ormai il dado è stato tratto e siamo certi che molto presto Wyatt compirà la sua prima mossa nei confronti di Sally. Anche se non l'ha mai incontrata in prima persona nelle puntate di Beautiful trasmesse negli Stati Uniti, il figlio di Bill sarà molto interessato e cercherà sul web le notizie della donna che molto presto potrebbe trovarsi in grossi guai. Pur consapevole delle intenzioni del padre nei suoi confronti, guardando il volto di Sally, Wyatt si abbandonerà ad un inevitabile 'wow!' che in un solo istante farà venire meno anche agli ultimi dubbi: nel momento in cui Sally e Thomas romperanno definitivamente (e la situazione sarà destinata a peggiorare quando si scopriranno gli intrighi durante la sfilata), sarà proprio Wyatt ad insinuarsi tra loro confermando il suo ruolo di 'approfittatore'. Ma il cuore della rossa potrà dimenticare Thomas? Difficile crederlo, lo pensate anche voi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 17 APRILE: OGGI LA SOAP NON CI SARA' - In occasione di Pasquetta, Mediaset ha deciso di sospendere la programmazione pomeridiana di Beautiful. La soap opera oggi non andrà in onda, come accadrà per Una vita, sostitute entrambe dal film 'Tredici sotto un tetto'. Per rivedere le vicende delle famiglia Forrester e Spencer dovremo attendere la puntata di martedì, sempre a partire dalle ore 13:40, quando scopriremo eventuali novità nella salute di Eric. Dopo il terribile scontro avuto contro i suoi familiari, colpevoli di non averlo sostenuto in occasione delle sue nozze con Quinn, il patriarca ha perso i sensi ed è caduto a terra, rendendo immediatamente necessario l'intervento dei paramedici. Un'emorragia cerebrale lo costringerà a lottare tra la vita e la morte mentre tutti i suoi familiari si troveranno al suo capezzale, accusandosi reciprocamente ed evidenziando un senso di colpa sempre più forte. In tutto questo sarà Quinn Fuller ad uscirne vincitrice?

