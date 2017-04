BEN HUR/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston e Stephen Boyd (oggi, 17 aprile 2017)

Ben Hur, film prima serata

BEN HUR, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 17 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Ben Hur, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore FILM Rete 4 ore 20.30. Un grande classico del periodo delle festività pasquali, uno dei più grandi kolossal cinematografici di sempre, Ben Hur, che fu girato nel 1959 da William Wyler, ispirato nella sceneggiatura all'omonimo romanzo scritto da Lew Wallace. Il romanzo di Wallace era già stato usato in precedenza come spunto per altri due film, nel 1907 e nel 1925, in tempi recenti ne è stata fatta una nuova trasposizione cinematografica, nel 2016. Ma il Ben Hur più famoso di sempre resta quello del '59. Il film ha anche un sottotitolo, A tale of the Christ (Un racconto su Cristo) perché i fatti narrati si svolgono nello stesso periodo in cui, secondo le narrazioni bibliche, Gesù Cristo venne crocifisso dai romani. Gli attori protagonisti di Ben Hur sono Charlton Heston, che interpreta il protagonista, Stephen Boyd è il suo amico-nemico Messala e Jack Hawkins è Quinto Arrio. Ad interpretare Gesù è Claude Heater, che però non viene mai mostrato involto ma solo di spalle. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

BEN HUR, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 17 APRILE 2017: LA TRAMA - Giuda Ben Hur è un ricco principe ebreo che vive in Giudea. La Giudea è sotto il giogo romano che non tutti apprezzano, così il suo vecchio amico d'infanzia, Messala, che ora è diventato tribuno, chiede a Ben Hur di fargli i nomi di coloro che tramano contro Roma. Ma Ben Hur si rifiuta di tradire la sua gente e questo crea una frattura tra lui e Messala. Questi così approfitta di un banale incidente per far dichiarare Ben Hur un facinoroso, imprigiona sua madre e sua sorella e lo condanna ai lavori forzati sulle galee. Messala è convinto che non rivedrà mai più Ben Hur, perché nessuno è mai sopravvissuto alla terribile vita da rematore. Ma Ben Hur ha un odio feroce in sè e la sua voglia di vendetta lo porta a sopravvivere a lungo, fino a che la sua sorte non muta in modo radicale e gli permette di tornare a casa. Nel suo cammino da schiavo aveva incontrato un uomo di Nazareth che lo aveva dissetato, a Gerusalemme lo incontrerà di nuovo.

© Riproduzione Riservata.