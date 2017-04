BETTER CALL SAUL 3/ Anticipazioni puntata 18 aprile 2017: Chuck trova una prova contro Jimmy?

Better Call Saul 3, in anteprima su Netflix

BETTER CALL SAUL 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - In anteprima su Netflix oggi, martedì 18 aprile 2017, sarà disponibile un nuovo episodio di Better Call Saul 3. Sarà il secondo, dal titolo "Witness". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: in seguito agli ultimi eventi, Jimmy (Bob Odenkirk) aiuta il fratello al locale e cerca in qualsiasi modo di avere una conversazione placida. Chuck (Michael McKean) gli ricorda tuttavia che non ha dimenticato quanto è successo e che presto gliela farà pagare. Più tardi, Jimmy rivela a Kim (Rhea Seehorn) di aver creduto per qualche minuto che il fratello non lo odiasse più. Chuck invece consegna la registrazione del loro incontro ad Howard (Patrick Fabian), ma scopre che il giudice potrebbe non ammetterla come prova. Intanto, Mike (Jonathan Banks) si trova in una autofficina ed improvvisamente realizza che il tappo della benzina è stato manomesso. Una volta a casa, trova infatti una cimice al suo interno. Il giorno seguente, Jimmy ha altri problemi con il Capitano Bauer (Brendan Fehr), che è furioso per lo spot pubblicitario che ha diffuso di recente. Lo minaccia infine di denunciarlo per falso ideologico e violazione di area protetta, ma Jimmy gli ricorda che farà arrivare Ernesto (Brandon K. Hampton) in aula in sedia a rotelle. Dopo una breve sfuriata, Jimmy si contiene di nuovo e suggerisce a Bauer di non fare la denuncia, promettendogli di non proseguire nelle azioni legali. Mentre Jimmy continua ad occuparsi degli affari dell'azienda, fra alti e bassi e perdite ingenti, Chuck è sempre più nervoso perché non sa come incastrare il fratello. Mike invece acquista un dispositivo di localizzazione e studia il modo di attivarlo, ma perde il segnale non appena toglie la batteria alla cimice. Dopo averne valutata l'efficacia, sostituisce la cimice nel tappo di benzina della sua auto con quello che ha creato. Collega poi il tutto ad una radio grazie ad un circuito artigianale, per consumare del tutto la batteria. Si apposta poi alla finestra, a luci spente, ed attende che qualcuno venga a sostituire la batteria del dispositivo. La sostituzione avviene molte ore - e pistacchi - dopo, ma finalmente può vedere in faccia chi lo sta controllando. Una volta acceso il localizzatore, può lanciarsi nell'inseguimento dello sconosciuto. Lascia il nuovo tappo in un'altra casa, per far credere che non si stia muovendo, ed infine inizia a guidare verso la meta.

BETTER CALL SAUL 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 APRILE 2017, EPISODIO 2 "WITNESS" - Nel secondo episodio di Better Call Saul 3 ci sarà un incontro fra Jimmyh e Mike. Quest'ultimo raggiungerà infatti chi lo sta seguendo grazie allo stratagemma che abbiamo visto nel primo episodio. L'uomo che lo sta monitorando riceverà un nuovo tappo di benzina da sostituire alla cimice precedente, mentre Mike riuscirà ad inseguire i due uomini grazie al dispositivo piazzato nella cimice rotta. Intanto, Jimmy continuerà ad avere dei problemi al lavoro e di comune accordo con Kim sceglierà di assumere un assistente. In tutto questo, Chuck continua a portare avanti il suo piano di vendetta contro il fratello, riuscendo finalmente ad ottenere un vantaggio su Jimmy.

© Riproduzione Riservata.