Belen Rodriguez / News: fan in delirio per uno scatto, ma gli haters non perdonano (oggi, 17 aprile 2017)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: FAN IN DELIRIO PER UNO SCATTO, MA GLI HATERS NON PERDONANO... - Come sta passando Belen Rodriguez le vacanze di Pasqua? Sui social della showgirl, per il momento, tutto tace e le uniche foto pubblicate sul profilo ufficiale sono quelle dedicate agli auguri ai fan. La prima immagine, postata nella giornata di ieri, ritrae la showgirl seminuda, in penombra, mentre guarda il panorama soleggiato che si scorge dalla sua finestra. "Quanto sei bella Italia #buonapasqua", scrive Belen, che con la sua immagine, come prevedibile, ha collezionato oltre 130 mila like e un numero spropositato di commenti. A lasciare tutti di stucco, però, è stato un particolare presente nell'immagine: la biancheria di Belen Rodriguez, molto sottile, mette infatti in evidenza le sue forme e la penombra che la avvolge, la fa apparire quasi nuda. Naturalmente, come sempre in questi casi, i pareri si dividono e, accanto ai complimenti di chi è convinto che la showgirl sia sempre più bella, vi sono anche le parole avvelenate di chi è sempre più certo che il suo, sia semplicemente il tentativo di mettersi in mostra. "Sempre più Esibizionista", "Ma sapete quante italiane sono meglio di Belen", "Giusto... perché uno si affaccia in reggiseno per dire che bella l'italia", scrivono gli haters accorsi a commentarle lo scatto. Se volete visualizzarlo sul profilo della showgirl potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.