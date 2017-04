CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER/ Su Rai 4 il film con Chris Evans (oggi, 17 aprile 2017)

Captain America, film prima serata

CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 17 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Captain America: The Winter Soldier, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di supereroi del 2014 diretta da Joe e Anthony Russo (Tu, io e Dupree, Welcome to Collinwood, Family) ed interpretata da Chris Evans (The Avengers, Snowpiercer, Before we go), Sebastian Stan (Il sopravvissuto - The martian, The bronze, The covenant) e Scarlett Johansson (Lucy, Ghost in the shell, Under the skin). Captain America - Winter Soldier è il seguito del film Captain America - Il primo vendicatore, in cui venivano narrate le origini del personaggio. Quest'ultimo appare anche nei due film dedicati agli Avengers, oltre che nell'ultimo Captain America - Civil War, in cui un Atto di Registrazione dei Supereroi metterà Captain America e un gruppo dieroi dissidenti contro lo stesso Iron Man, amico e collega negli Avengers. Captai America - Winter soldier è stato accolto molto bene sia dalla critica che dal pubblico. Ha ricevuto una candidatura agli Oscar per i miglior effetti speciali e ben 11 candidature ai Saturn Awards, senza però vincere nessuno di questi riconoscimenti.

CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 17 APRILE 2017: LA TRAMA - Due anni sono trascorsi dalla Battaglia di New York narrata nel film The Avengers. Steve Rogers (Chris Evans), sempre nei panni di Captain America, continua a lavorare per lo S.H.I.E.L.D., mentre cerca ancora di adattarsi alla vita nel ventunesimo secolo. Durante un'operazione con la Vedova Nera (Scarlett Johansson) Steve scopre dei piani segreti per un progetto che coinvolge Nick Fury (Sauemel L. Jackson) e la Vedova, ovvero un sistema di armi collegate a satelliti spia per eliminare minacce di vario genere. Pochi giorni dopo Nick Fury subisce un attentato da parte di un misterioso sicario noto come Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), in seguito al quale viene dichiarato morto. Inseguiti dallo stesso S.H.I.E.L.D., Captain America e la Vedova Nera scopriranno presto che lo S.H.I.E.L.D. è stato infiltrato dall'Hydra, un potentissimo gruppo terroristico neonazista, che ha di fatto preso il controllo di alcuni progetti segreti. Fra di essi c'è il progetto dei satelliti spia, con cui l'Hydra intende eliminare tutti i suoi nemici. I due eroi, con l'aiuto di Falcon (Anthony Mackie), devono fermare i perfidi piani dell'Hydra, ma contro di loro interverrà ben presto il Soldato d'Inverno, la cui vera identità sarà un autentico colpo di scena per Captain America.

© Riproduzione Riservata.