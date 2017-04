CHIEDIMI SE SONO FELICE/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 17 aprile 2017)

Chiedimi se sono felice, film prima serata

CHIEDIMI SE SONO FELICE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 17 APRILE 2017: IL CAST E LE CURISITA' - Chiedimi se sono felice, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola comica e drammatico che è stata scritta e diretta dal trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo assieme a Massimo Venier. Tra i protagonisti del film, ci sono Marina Massironi, Silvana Fallisi, Paola Cortellesi, Daniela Cristofori e Augusto Zucchi. Le scene iniziali del film, ambientate in teatro, sono state girate presso il Teatro Ponchielli a Cremona mentre invece gran parte delle scene ambientate in Sicilia sono in realtà state girate a Terracina, vicino Latina. La storica scena della sfida a basket tra Aldo, Giovanni e Giacomo ed i poliziotti ambientata in una Piazza di Milano fu realmente giocata. La partita venne ripresa interamente e poi montata ad arte all'interno del film estrapolando le scene più importanti. Le scene delle esultanze e del naso della statua rotto sono state invece aggiunte in un secondo momento. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CHIEDIMI SE SONO FELICE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 17 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film inizia con la narrazione di Aldo che, in procinto di morire, afferma di essere felice e sereno. Giovanni dorme sul divano davanti alla tv e viene svegliato da Giacomo. I due si recano in Sicilia, dove il loro amico Aldo, è in punto di morte per via di un incidente, si aggrega anche Marina, l'ex ragazza di Giovanni. Lungo il viaggio la narrazione si arricchisce di flash back che permettono allo spettatore di comprendere a fondo la storia ed i legami che uniscono i tre protagonisti del film. Un tempo, Aldo, Giovanni e Giacomo erano molto amici. Aldo era un attore, Giacomo un doppiatore e Giovanni vestiva i panni di un manichino presso i Grandi Magazzini di Milano. Tutti e tre erano profondamente insoddisfatti dei loro rispettivi lavori e dunque decisero di unire le loro forze per realizzare il loro sogno e realizzare uno spettacolo teatrale. Al termine di ripetuti e lunghi flash back i tre raggiungono la dimora di Aldo. L'uomo è stato confusionale e riconosce i suoi amici con grande difficoltà. Giovanni e Giacomo si recano in un bar su richiesta di Aldo per acquistare degli arancini ed al loro rientro la casa appare deserta.

© Riproduzione Riservata.