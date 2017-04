CINECITTÀ/ Il Nuovo Cinema Italiano si prende i nostri soldi ma fallisce: che succede? (Report 17 aprile 2017)

Report, Cinecittà (Wikipedia)

CINECITTÀ, IL NUOVO CINEMA ITALIANO E' DESTINATO A MORIRE? (REPORT, 17 APRILE 2017) - Al centro dell'opinione pubblica negli ultimi mesi, il crollo di Cinecittà sembra ormai arrivato ad un punto significativo. Si è parlato spesso di privatizzazione, così come è già accaduto in altre realtà come Alitalia e Telecom, soprattutto perchè i dati non sono positivi fin dalla legge del 1997, volta a dare un nuovo sprint al cinema italiano. Alle spalle abbiamo nomi importanti, come Federico Fellini e Pierpaolo Pasolini, due nomi che tuttavia sembrano non aver trovato alcun successore. Se ne parlerà questa sera, lunedì 17 aprile 2017, all'interno della nuova puntata di Report. I risultati deludenti non hanno fatto altro che portare Cinecittà verso un baratro da cui sembra non potersi risollevare. "Occorrerebbero finanziamenti consistenti ed un progetto di lungo respiro", sottolinea Massimo Corridori, sindacalista Rsu-Cinecittà, pena la regressione. Eppure lo Stato Italiano prevede degli sconti fiscali per chiunque voglia finanziare Cinecittà, con un rimborso del 40% del versato.



CINECITTÀ, IL NUOVO CINEMA ITALIANO E' DESTINATO A MORIRE? (REPORT, 17 APRILE 2017) - Il tax credit promosso dallo Stato Italiano doveva salvaguardare maggiormente Cinecittà ed il cinema italiano, quel cinema d'autore che ha sfornato fior di titoli riconosciuti a livello internazionale. E' il caso de Amarcord di Federico Fellini o Roma città aperta di Roberto Rossellini. Nomi che rimangono nella storia del nostro cinema come pietre miliari, ma che dire dei giorni nostri? Secondo il regista Marco Bellocchio, quegli anni d'oro non esistono più, così come quel tipo di Italia che era in grado di portare sulla scena internazionale il Cinema Italiano. Il cambiamento, nota Bellocchio in un'intervista, è che i registi odierni si concentrano su dramnmi e tragedie sociali come precariato e immigrazioni che negli anni d'oro non esistevano. Eppure l'interesse per la commedia non è cambiato e permette tutt'oggi di riscuotere numerosi incassi. Che cosa è cambiato?

